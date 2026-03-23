BTS 大哥 Jin 坦言：出道时原本只打算活动 7 年就退出！如今心境有了「180度的大转变」

BTS 防弹少年团 成员 Jin 坦率地分享了自己在出道后的 13 年时间里逐渐改变的价值观，以及对偶像活动的真实心境。

Jin 於 22 日出演漫画家明星旗安84的YouTube频道，延续两人因Netflix综艺《奇案84的奇趣民宿》结下的缘分，展开一段既轻松又深入的对谈。旗安84对於即使出道多年，BTS依然能展现激烈且整齐划一的「刀群舞」感到惊叹，但 Jin 谦虚地将功劳归於成员，表示：「成员们本来就非常优秀。」



他也形容自己是「需要自我客观化的类型」，谈到在团队中的角色时，幽默地表示自己是「靠脸往前冲的风格」，让现场笑声不断。

如今已 35 岁的 Jin 也坦言，自己面对活动的心态与过去相比已经出现了180度的转变。他透露：「其实在出道初期、22岁的时候，我原本只打算适当地活动大概 7 年就退出。」坦率说出当时模糊的退休计画。

然而 Jin 表示，在持续活动的过程中，粉丝的爱与站上舞台的乐趣逐渐改变了他的人生观。他说：「亲自去尝试之后，工作变得越来越有趣，也真心感受到对粉丝的感谢。」并补充：「虽然没想到会做这么久，但随著时间过去，我也更加确信自己可以更认真地投入其中。」

这次访谈让人得以一窥站上世界顶峰的艺人所经历的人性化烦恼与成长，因此也在粉丝之间引起深刻共鸣。Jin 也表达了今后将带著越来越深的热情，持续展开更加真诚活动的决心。

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