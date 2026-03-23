唱到一半突然「人口普查」！BTS防彈少年團RM光化門公演上「偷改」歌詞，全場笑瘋：這哥是不是剛看完新聞？

韓國天團防彈少年團（BTS）真的太狂了！他們選在首爾的心臟地帶「光化門廣場」舉辦回歸秀，用新專輯《ARIRANG》向全世界宣告「王者正式歸來」。

21日晚間8點（韓國），BTS一開場就帶來新專輯首波主打《Body to Body》，接著一連演出《Hooligan》、《2.0》三首新歌，舞台上火力全開，讓現場粉絲尖叫聲沒停過。 不只新歌讓大家驚喜，他們還唱了《Butter》、《MIC Drop》這些經典夯曲，以及最新引爆全球關注的主打歌《SWIM》，直接把等待他們回歸的粉絲心給融化掉。



到了演出尾聲，BTS更帶來韓國歌手首度拿下美國告示牌「Hot 100」冠軍的神曲《Dynamite》，最後還用曾在2020年於景福宮慶會樓唱過的《小宇宙》當作安可曲，為整場演出畫下完美句點。 隊長RM在演唱過程中，還展現了他的「細膩巧思」，直接把歌詞中的「70億」改成「84億」，接著又唱出「84億8000萬的世界」，超即興的改詞讓現場粉絲驚喜連連，立刻在社群平台上掀起熱議，紛紛留言說「太扯了啦，還即時更新全球人口數」、「真的會笑死」、「突然變人口普查」、「演出前是不是偷偷學習了最新人口調查報告」。 演出結束後，RM也在自己的IG上截圖相關討論，並寫下「我會永遠活在當下」，感性回應粉絲的熱烈迴響。



這場回歸秀不僅現場人潮爆滿，所屬經紀公司HYBE統計當天聚集的觀眾人數高達10萬4000人，不過首爾市政府則估算約4萬8000人，雖然數字有落差，但現場人山人海的盛況依舊驚人。 粉絲們還自發性開啟手機閃光燈，把光化門的夜晚點綴得超美，場面相當感人。這場演出也透過Netflix在全球190多個國家和地區同步直播，讓沒辦法到場的ARMY（粉絲名）也能零時差參與這場盛會。

結束首爾回歸秀後，BTS馬不停蹄，將於23日站上紐約Spotify主辦的舞台，接著25、26日還會登上美國人氣脫口秀《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，正式展開美國宣傳活動。接下來，他們將在4月9、11、12日於韓國高陽綜合運動場主競技場，為全新世界巡演《ARIRANG》揭開序幕，準備再次席捲全球！



此外，光化門回歸公演結束後，HYBE娛樂表示：「對於在光化門舉行的防彈少年團演唱會，各界給予的溫暖支持與體諒，我們致上最誠摯的謝意。首先要深深感謝將象徵大韓民國的景福宮與光化門作為演出場地提供給我們的相關單位。也要向光化門一帶的市民、周邊商家、上班族以及來訪的遊客們，說聲抱歉，同時也致上謝意。因為這是全球矚目的演出，必須確保安全順利進行，因此實施了交通及建築管制、危險物品檢查等必要措施。對於因此造成往來光化門廣場的民眾，以及各位個人寶貴行程與日常生活上的不便，我們深感抱歉。也因為大家寬宏的理解與體諒，才能讓這場意義非凡的活動圓滿落幕。」

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