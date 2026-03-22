申惠善、孔明、金材昱、洪华莲同框！《秘恋稽核中》双CP办公室恋情开展，4月25日首播掀期待

《秘恋稽核中》（隐袐的监察）看起来是两对CP的发展，不仅有办公室爱情的甜蜜互动，也有职场斗智与角色成长的张力，到时候大家别错过播出啦！

tvN新剧《秘恋稽核中》将於4月25日首播，讲述曾是大企业审计部门王牌的员工，因缘际会被降职为公司内部纪律维护负责人，与拥有秘密、性格古怪又狠辣的监察室长，在监视公司内男女恋情的过程中展开的办公室爱情故事。

近日，tvN公开了四位主演——申惠善、孔明、金材昱与洪华莲——的剧本阅读照，精湛演技与角色设定让粉丝对首播充满期待。



▼申惠善饰演监察室长「朱仁雅」，性格兼具甜美与辣味，隐藏著自己的秘密。作为最年轻的女性主管，她工作一丝不苟、严谨至极，但因与卢基准的纠葛，办公室生活变得既混乱又刺激。



▼孔明饰演「卢基准」，原本是审计部门的王牌，如今成为朱仁雅指定的办公室纪律维护负责人。为了对付朱仁雅，他拚命使出全力，但偶尔又流露出可爱又笨拙的反差魅力。



▼金材昱饰演海雾集团总管、副会长「全在烈」，是少见兼具能力与人格魅力的完美财阀三世，但他身世背后却隐藏著痛苦的家庭故事。



▼洪华莲饰演全在烈的得力秘书「朴雅静」，过去她一直认为出色的外貌只是增加人生难度，因此总以防备之心面对生活。这次，她却首次陷入深刻的单恋，展现全新的情感面貌。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻