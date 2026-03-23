BTS 大哥 Jin 坦言：出道時原本只打算活動 7 年就退出！如今心境有了「180度的大轉變」

BTS 防彈少年團 成員 Jin 坦率地分享了自己在出道後的 13 年時間裡逐漸改變的價值觀，以及對偶像活動的真實心境。

Jin 於 22 日出演漫畫家明星旗安84的YouTube頻道，延續兩人因Netflix綜藝《奇案84的奇趣民宿》結下的緣分，展開一段既輕鬆又深入的對談。旗安84對於即使出道多年，BTS依然能展現激烈且整齊劃一的「刀群舞」感到驚嘆，但 Jin 謙虛地將功勞歸於成員，表示：「成員們本來就非常優秀。」



他也形容自己是「需要自我客觀化的類型」，談到在團隊中的角色時，幽默地表示自己是「靠臉往前衝的風格」，讓現場笑聲不斷。

如今已 35 歲的 Jin 也坦言，自己面對活動的心態與過去相比已經出現了180度的轉變。他透露：「其實在出道初期、22歲的時候，我原本只打算適當地活動大概 7 年就退出。」坦率說出當時模糊的退休計畫。

然而 Jin 表示，在持續活動的過程中，粉絲的愛與站上舞台的樂趣逐漸改變了他的人生觀。他說：「親自去嘗試之後，工作變得越來越有趣，也真心感受到對粉絲的感謝。」並補充：「雖然沒想到會做這麼久，但隨著時間過去，我也更加確信自己可以更認真地投入其中。」

這次訪談讓人得以一窺站上世界頂峰的藝人所經歷的人性化煩惱與成長，因此也在粉絲之間引起深刻共鳴。Jin 也表達了今後將帶著越來越深的熱情，持續展開更加真誠活動的決心。

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