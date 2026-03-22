IVE粉丝演唱会惊喜连连！6人换上制服翻唱少女时代〈Genie〉经典曲，网友狂赞：果然是高个子组合、超漂亮

人气女团 IVE 昨日（21日）和今日（22日）在仁川 Inspire Arena 举办为期两天的粉丝演唱会「IVE THE 4TH FAN CONCERT 」，与粉丝 Dive 近距离互动，带来华丽又精彩的表演。

经纪公司STARSHIP娱乐早前就已预告，这次粉丝演唱会将带来更加丰富的舞台阵容，包括正规二辑双主打曲〈BANG BANG〉与〈BLACKHOLE〉在内的收录曲，充分展现 IVE 一贯的现场实力。去年透过世界巡演《SHOW WHAT I AM》韩国场，IVE 已稳固「公演强者」地位，而这次粉丝演唱会则提供与粉丝更近距离互动的机会。



首场演出果然惊喜连连！IVE 6位成员换上制服演唱少女时代的经典歌曲〈Genie〉，这幕被粉丝录下影片疯传网路，引发热烈讨论。网友纷纷留言：「这个要拍成官方影片上传啊」、「怎么可能所有成员都是美女」、「果然是高个子组合」、「哇～腿长…真不是闹著玩的」、「非常非常漂亮」、「会上传到 YouTube 吧？相信 STARSHIP」、「兪眞的音色很适合」、「好久没看到这么正式地穿制服翻唱了」、「啊 这个应该看全景的」、「拜托在年末颁奖典礼上再做一次吧」等等。

ive being 90% legs

pic.twitter.com/ozjFpYOkiU — ive pics (@ivepics_) March 21, 2026

此外，IVE 上月 24 日发行的正规二辑《REVIVE+》，双主打曲〈BANG BANG〉与〈BLACKHOLE〉在各大音源平台表现优异，人气持续高涨。去年11月，IVE 的第二场世界巡演《SHOW WHAT I AM》已在韩国展开，接下来将於4月继续巡演，陆续前往吉隆坡、大阪、马尼拉、新加坡、澳门、雪梨、墨尔本与奥克兰等地开唱，是否会在其他城市加场仍令人期待，也让全球粉丝十分关注。



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