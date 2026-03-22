《心酸的哥哥》惹议！申东烨邀请的酒驾咖超过10人，一集爽捞1.3亿！韩媒质问：你没责任吗？

韩星酒驾事件连环爆，引爆民众怒火。 与此同时，申东烨的YouTube综艺《心酸的哥哥》却被抓包根本是「劝酒大会」，靠著避开电视审查，大搞「喝酒节目」（酒放），韩媒直指目前坊间批评声浪已挡不住。

节目从开播就充满质疑，来宾不只小酌，有人直接喝到懵，失控言行全没剪就播，喝酒成了核心卖点。不少人批，就算想做「舒服的谈话」，根本是助长把喝酒当娱乐的歪风。

导火线就是演员李在龙最近酒驾肇逃。 他出事前才刚上节目，跟两次酒驾前科的安在旭坐在一起狂吹自己多会喝。结果节目播出后，李在龙真的酒驾出事，观众气炸！制作单位没道歉，只默默把影片转私人灭火。



一集爽赚上亿，消费者买单

韩国饮酒问题严重，被列为OECD中「饮酒文化最宽容的国家之一」。虽然相关部门修定指南呼吁平台自制，但只是建议加警语，无法律强制力，让《心酸的哥哥》等频道继续躲在管制死角猛拍。

重点是钱！靠高点击率，广告和PPL市场壮大。 据韩媒采访，节目两年前PPL价码约8000万韩币（约合新台币172万元），现在订阅数突破208万，业界推估已飙到1.2亿至1.3亿韩币。《心酸的哥哥》赚钱模式独特。一般YT频道会向来宾收宣传费，但该节目几乎不收，反而靠PPL赚饱。不收钱更好邀话题人物，频道越做越大，全从PPL捞回来。这笔费用很可能转嫁消费者，厂商花钱，最后买单的，还是观众。



酒驾来宾超过10人，申东烨没责任？

作为节目招牌，申东烨真的没责任？ 他的人脉就是管道，「申东烨」三个字就是品牌，想上节目的艺人要排队。业界人士透露：「得制作单位和申东烨『选中』才行。」节目从企划到邀人都跟他有关，找来酒驾前科来宾被骂，他当然跑不掉。据统计上过节目的来宾中因酒出过事的超过10人！包括安在旭、李政宰、殷志源等酒驾前科者，还有无照酒驾的李贤宇（歌手）、曾自首的俞世润等全都大摇大摆上节目喝一杯。



更大的问题是申东烨的主持风格。他老练的口才和控场，常把来宾敏感的过去或不恰当发言，变成轻松的小插曲。就像李在龙例子，轻忽喝酒危险的发言经他附和反应后观众眼里只变有趣的酒桌故事。国民MC的功力反而模糊了过错，给他们发了「免罪符」，难逃批评。

对此，韩媒问申东烨方面是否意识到争议？ 未来节目会不会调整？ 对方只说「不便回应」，封口不提。

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