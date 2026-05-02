少女时代「孝利秀」登《刘QUIZ》预告！孝渊×俞利×秀英从打招呼就开吵，聊到成员反应更爆笑

少女时代新小分队「孝利秀」孝渊、俞利、秀英登上《刘QUIZ》，光是预告就超爆笑，已经期待播出啦！

公开的预告中，俞利一开场就表示：「今天其实是我们三个的出道日」，让主持人刘在锡也笑著回应：「听说这是你们第一次正式活动吧？」并热情迎接三人登场。

没想到从打招呼开始就变成「战场」XD 孝渊率先开口笑说：「有点好笑，不知道是该叫少女时代还是孝利秀，我是孝利秀的孝渊。」接著俞利自我介绍为「孝利秀的 Center 俞利」，立刻被孝渊吐槽：「你为什么是 Center？」俞利则指著座位反击：「我现在不是坐中间吗？」



最后秀英则介绍自己是「孝利秀的忙内」，刘在锡忍不住确认：「真的是忙内吗？」俞利补充：「其实也才差两个月而已」，秀英也笑说：「那我就当忙内吧，反正都这样了～」

谈到少女时代成员的反应，孝渊透露：「我一直去闹太妍，结果她说『那是你们自己的竞争』，反而变成我被戳到。」一番爆料也让现场笑成一片。当秀英再问俞利「真的没有要让出Center 吗？」时，俞利直接坚定表示：「不是 Center 会生病！」怎么每句话都这么好笑 XD



孝渊之后还问刘在锡：「你觉得我们要走什么风格？」刘在锡则笑回要她们先讨论好，结果三人一致认同：「这可能一辈子都谈不出来！」这次登上《刘QUIZ》，也让外界更加期待「孝利秀」是否会顺势展开正式活动，三人展现出的全新魅力与默契备受关注，先期待6日播出啦！



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