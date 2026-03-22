NANA首谈强盗入室险境！家中常备瓦斯枪：无法在自家放松休息，送礼首选防身器材

歌手兼演员 NANA 近日於综艺节目中，首度回忆了家中遭强盗入侵事件当时的冲击过程，以及事后彻底改变的日常生活，让观众大呼心疼。

在 21 日播出的 MBC 综艺节目《全知干预视角》中，NANA 睽违 10 年公开了私人生活。 节目捕捉到她家中随处可见瓦斯枪、胡椒喷雾等护身用品，让主持群惊讶不已。 当主持群小心翼翼地提及过去的事件时，NANA 亲自说明了当时的惊险过程。



NANA 回忆道：「凌晨时分强盗闯入家中。 因为狗狗们疯狂吠叫，妈妈先醒过来走出去，结果对方威胁著妈妈闯了进来，还发生了肢体冲突。」她补充说：「那是非常危险的情况，但那一瞬间比起恐惧，更大的念头是『必须赶快把妈妈救出来』。」



虽然成功制伏歹徒，但心理创伤却难以抹灭。 NANA 告白：「妈妈当时昏倒了，我也吓坏了。 在自家经历了这种事，令我无法再在家里放松休息，有好一段时间完全不敢回家住。」

现在，NANA的日常生活发生了明显改变，养成了在显眼处摆放护身用品的习惯，就连要送人礼物时，也会自然而然地首选护身器材。 她也对经纪人 贤真 表达了谢意，感谢对方在自己工作期间，甚至会特地陪伴母亲入睡，给予了极大的心理支持。



回顾事件背景，NANA 於去年 11 月15日淩晨遭遇一名男子闯入家中勒索，在制伏歹徒的过程中发生了冲突。 警方事后认定 NANA 的行为属於正当防卫并做出不予起诉处分，但加害者竟反过来主张 NANA「杀人未遂」并提出起诉。 目前 NANA 方已以「诬告罪」强力回击，法律行动持续进行中。

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