IVE粉絲演唱會驚喜連連！6人換上制服翻唱少女時代〈Genie〉經典曲，網友狂讚：果然是高個子組合、超漂亮
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IVE粉絲演唱會驚喜連連！6人換上制服翻唱少女時代〈Genie〉經典曲，網友狂讚：果然是高個子組合、超漂亮

明星   2026年3月22日   星期日14:16   Yuan  

（封面圖源：STARSHIP娛樂、X@IVEstarship）

人氣女團 IVE 昨日（21日）和今日（22日）在仁川 Inspire Arena 舉辦為期兩天的粉絲演唱會「IVE THE 4TH FAN CONCERT 」，與粉絲 Dive 近距離互動，帶來華麗又精彩的表演。

經紀公司STARSHIP娛樂早前就已預告，這次粉絲演唱會將帶來更加豐富的舞台陣容，包括正規二輯雙主打曲〈BANG BANG〉與〈BLACKHOLE〉在內的收錄曲，充分展現 IVE 一貫的現場實力。去年透過世界巡演《SHOW WHAT I AM》韓國場，IVE 已穩固「公演強者」地位，而這次粉絲演唱會則提供與粉絲更近距離互動的機會。
（圖源：STARSHIP娛樂）（圖源：X@IVEstarship）

首場演出果然驚喜連連！IVE 6位成員換上制服演唱少女時代的經典歌曲〈Genie〉，這幕被粉絲錄下影片瘋傳網路，引發熱烈討論。網友紛紛留言：「這個要拍成官方影片上傳啊」、「怎麼可能所有成員都是美女」、「果然是高個子組合」、「哇～腿長…真不是鬧著玩的」、「非常非常漂亮」、「會上傳到 YouTube 吧？相信 STARSHIP」、「兪眞的音色很適合」、「好久沒看到這麼正式地穿制服翻唱了」、「啊 這個應該看全景的」、「拜託在年末頒獎典禮上再做一次吧」等等。

此外，IVE 上月 24 日發行的正規二輯《REVIVE+》，雙主打曲〈BANG BANG〉與〈BLACKHOLE〉在各大音源平台表現優異，人氣持續高漲。去年11月，IVE 的第二場世界巡演《SHOW WHAT I AM》已在韓國展開，接下來將於4月繼續巡演，陸續前往吉隆坡、大阪、馬尼拉、新加坡、澳門、雪梨、墨爾本與奧克蘭等地開唱，是否會在其他城市加場仍令人期待，也讓全球粉絲十分關注。
（圖源：X@IVEstarship）

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