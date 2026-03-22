BTS光化门回归演出落幕！HYBE发声致歉：「对影响市民日常生活深感抱歉」韩网怒批：拿出实质性补偿方案

人气天团 BTS（防弹少年团）21 日在光化门广场带来睽违已久的完整体舞台，演出圆满落幕后，所属公司 HYBE 发声，不仅向所有支持这场历史性演出的观众致谢，也特别向当地市民与商家表达歉意。

HYBE 於今日（22日）表示：「真心感谢大家对光化门 BTS 演出给予的温暖支持与体谅。」并首先向相关单位致意，「由衷感谢将象徵韩国的景福宫与光化门作为演出场地的政府机关。」

HYBE 表示，景福宫与光化门承载著韩国的历史与文化，能在这样具象徵意义的空间向世界呈现 BTS 的舞台，「既光荣又难忘」，也让整场演出更具意义。同时也向警察、消防，以及政府与地方相关人员致谢，并特别对光化门一带的市民和商家、上班族与访客表达「感谢与歉意」。



针对交通管制与随身物品检查等措施，HYBE 说明，因活动受到全球关注，为了确保安全，不得不进行相关管制，「对於因此影响到日常生活与行程的各位，我们深感抱歉，也感谢大家的体谅与配合，才能一起完成这段珍贵又难忘的时刻。」



此外，HYBE 也表示，将以此次演出为契机，持续把 K-POP 与韩流文化的感动传递到世界各地。特别是能透过这场演出向全球介绍韩国珍贵的文化遗产，意义格外深远，未来也会与相关机构合作，推动文化资产的保护与推广。



最后，HYBE 也提及本月20日於大田发生的火灾事故，向所有受害者表达慰问，并向罹难者家属致上深切哀悼，同时祈愿伤者早日康复。

由於演出前已带来不少不便并掀起争议，HYBE 发表正式立场后，也再度在韩网引发热烈讨论。韩网友纷纷留言：「政府也应该道歉」、「动员观众和平息舆论都完蛋了，真是无法收拾啊」、「给结婚新人的赔偿呢」、「不必说这些废话，拿出实质性的补偿方案来」、「在开始之前，是不是应该提前发布这样的公告，向附近居民和商家请求谅解呢」、「这样的不是要在演出前上传吗」、「更正一下人数吧！连5万人都不来」、「不是...在普通的演出场馆演出的话，谁都不会说什么的」、「自我意识过剩」、「爲什么要爲了自己的利益牺牲市民啊！太傲慢了」、「爲什么不向婚礼受害的人道歉呢？在准备了几个月的人生活动上晴天霹雳般地喷洒」、「道歉就算了！先把费用和损失的责任交出来吧」等，反应不一。



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