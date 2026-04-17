李泳知《虽没菜》确定回归！潜水1年半宣告5月重启酒局，公开求推荐嘉宾、感谢404万粉丝不离不弃

那个让南韩偶像「闻风丧胆」的女人回来了！南韩最强综艺天才 李泳知 昨（17 日）於个人 SNS 宣告：网综《虽然没准备什么菜》即将在时隔 1 年半后重磅回归。 大家的下饭综艺终於回来啦，坐等泳知如何「灌醉」各大偶像！

李泳知於 17 日在个人 SNS 上传了「还有人记得《虽没菜》吗？」的文字，并公开「D-14」字样，正式宣告回归。 随即大方开启问卷调查，向网民徵求嘉宾名单。 虽然她俏皮透露：「虽然已经有预先选好（拍好）的人选了」，但这种「参与型沟通」依然让粉丝疯狂，纷纷点名希望看到更多跨界合作。



同时，李泳知也向在漫长空白期中依然守护频道的订阅者们表达了谢意。 她写道：「我潜水了 1 年半，谢谢没有离开、一直等待著我的 404 万名粉丝。」



《虽然没准备什么菜》是由李泳知单独主持的一对一访谈网综，邀请嘉宾一边喝酒一边聊天，每每引导出真实的醉后谈话与嘉宾自然的面貌。 节目战绩堪称「网综天花板」，所有嘉宾出演集数的点阅率皆突破 400 万次，更有7支影片超过 2000 万次的神级影片，获得了巨大的成功。 除了国内明星SEVENTEEN、BTS防弹少年团、BLACKPINK、aespa等，甚至连好莱坞大咖都曾跨海出演，话题度从未掉线。



自 2019 年《高等 Rapper 3》夺冠以来，李泳知同时涉足综艺与音乐领域，凭藉《Biong Biong地球娱乐室》及《The Seasons-李泳知的 Rainbow》展现了卓越的主持魅力。 如今《虽没菜》第四季预告一出，网民纷纷洗版：「终於要回来了，好幸福！」、「我已经预备好下酒菜了！」

《虽没菜》自 2024 年 12 月第三季结束后进入休整期，全新一季首支影片预计於 5 月 1 日 正式上线，究竟谁会成为第四季第一个被灌醉的「受害者」？



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