生机杀机一刀之隔！朴恩斌化身天才医师　Disney+《狂医魔徒》首播呛辣演出掀暴动

Disney+到了2025年好剧依然看不完！今年可说是神仙打架的一年，除了男神朴炯植的《宝物岛》话题度不断之外，最近开播的《狂医魔徒》更找来《非常律师禹英禑》、《恋慕》朴恩斌饰演天才外科医生郑世玉，携手实力派影帝薛景求。首播两集毫无冷场，朴恩斌化身天才医师后一手救人、一手掌控生死，所有的生机杀机，都只在她的一刀之隔。

这不是我们认识的朴恩斌！

在《狂医魔徒》相关采访时，朴恩斌曾透露对该剧的期待「角色设定和故事结构都很新奇，让我产生了强烈的表演欲望。」果然一开播没让人失望！朴恩斌饰演的「郑世玉」像一名对医术永不停歇的狂热医师，一看到崇拜的医师大神崔德熙教授（薛景求饰演），不管三七二十一就拿著自己的考试卷登门拜访要求批改。而面对错失留学机会时，彷佛发疯般据与力争，还为了求拿回医师证雨中下跪爆哭，充满冲动与情绪化的演技与过去作品风格完全不同，无疑是一次成功的转型！



生机与杀机，只在一刀之隔

若是胆子比较小的人，在观看《狂医魔徒》时可能要做好心理准备！因为《狂医魔徒》中的郑世玉几乎是以一集一个人的速度推进中。不管是刚拿掉电子脚镣又觊觎她的小吃店老板，还是窥探私生活过多的贪心护理师，最终都在她的命运审判下迎来了悲剧性的结局。但在外人面前，她又靠著精湛的医术救回黑帮老大。因此无论是刀锋下的果断，还是伸手相救的选择，生死都只在郑世玉的一念之间，也是剧中最核心的挣扎。



郑世玉会有感情线吗？

相较於《非常律师禹英禑》与《恋慕》，朴恩斌在《狂医魔徒》中饰演的郑世玉更加专注於自己的生活，且她的人格特质也比较极端。从目前来看，已出现的两名角色麻醉科医生韩贤浩（朴丙垠饰演）与守护在郑世玉的身边的徐荣柱（尹灿荣饰演）与她关联度都还没有这么强。就连崔德熙教授都忍不住说「郑世玉其实是跟人体大脑恋爱中！」因此后期是否有会有感情线，她与崔德熙教授之间的关系变化，都成为讨论的焦点之一。



「其实我希望你快点死掉」

在《狂医魔徒》中最大亮点莫过於两大主角朴恩斌与薛景求的对手戏。昔日曾是师徒的两人，却因为一次争辩关系降到冰点。再次见面后郑世玉对崔德熙恨之入骨，面对崔德熙要她帮自己开刀的要求更是不屑一顾。「其实我希望你快点死掉」、「我会犯错的，因为我对你恨之入骨！」两人的关系如同锋利的手术刀一样，撕裂著彼此的脆弱与过往，双方会将对方带向何处，将成为本剧最大看点。



在《狂医魔徒》热播的同时，也请不要忘记还有超多好剧让你看得不要不要！朴炯植在复仇爽剧《宝物岛》中历经失忆打击终於记起全貌，他的复仇之路是否终将启动？另外人称「忠武路三金」的女星金多美的也将带著惊悚剧《血谜拼图》回归小萤幕。

至於《MOVING异能》中的超强老爸柳承龙也将与梁世宗、林秀晶合体，带著《下流大盗》重返剧迷面前，想要追剧追到饱？绝对不要错过Disney+现在推出的超划算的订阅优惠方案，从即日起到3月31日14:59前，订阅高级版年费方案可享最高1600元折扣，用6个月价格享一整年串流！别错过这个限时优惠，赶快订阅起来！

Disney+ 原创剧《狂医魔徒》每周三下午3:00上架新集数

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-2ec24dc1-0c67-44c9-b043-b5d0537a66cb

或前往APP Store、Google Play、下载Disney+ APP 订阅并开始你的观看之旅！

追踪Disney+以获得第一手讯息！

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻