【K社韩国小百科】继杜拜巧克力后是「它」！光州60年老店变身「年糕界圣心堂」，全韩疯抢的「南瓜糯米糕」到底多厉害？

韩国人的美食清单更新速度真的太快！继糖葫芦、杜拜巧克力 Q 饼之后，现在最火红的关键字绝对是「南瓜糯米糕」。 这股由 SNS 发起的本土食材热潮，正以惊人速度席卷全韩国，甚至让一家传承 60 年的在地老店瞬间成为全国疯排的「打卡圣地」！

YouTuber 影片疯传！「另一个次元的味道」引爆排队潮

最近两周，位於光州北区的「昌亿年糕（창억떡，音）」总店门前不论平日或周末都大排长龙，甚至一度造成周边交通瘫痪。 这波热潮的起点，源自一位拥有 77 万订阅的知名 YouTuber 在 VLOG 中的强烈推荐。



本月5日发布的影片中，她在火车上大啖这家的「南瓜糯米糕（호박인절뷛）」，真诚地大赞是「另一个次元的味道」、「冷冻过后也好吃」，影片随即在各平台疯传。 X（原 Twitter）也出现大量认证文，纷纷感慨：「好吃到流泪」、「大田有圣心堂，光州就有昌亿年糕！」



광주 안가고 말랑한 호박 인절미 먹는 방법, 창억떡 홈페이지에서 고속버스 택배 신청하면 당일 만든 실온 떡 받을 수 있음! 배송비가 조금 쎄서 친구 4명 모아서 사면 싸짐 개별포장 말고 일반포장으로 사세요 꼭!!

받자마자 길떡함 pic.twitter.com/5KHpLPksaZ — 사과 (@apple_may529) March 13, 2026

창억떡 호박인절미



창억떡 저도 먹었어요

몰랑몰랑 쫀뜩쫀뜩 식감 최고

뭣보다 카스테라 가루 잔뜩이라 맛없없

대전은 좋은 동네임 창억떡집 분점도 있고 pic.twitter.com/53lV7tvyXk — 논문먹인돼지 (@pigdbpia) March 11, 2026

IVE 安兪真也爱这味！女神私藏零食清单曝光

不只是网红推荐，就连大势女团IVE 成员安兪真也抵挡不了它的魅力！兪真最近做客综艺节目《拜托了冰箱》时，大方公开自己的私藏零食清单，其中一款心头好正是南瓜糯米糕，眼尖的粉丝从包装一眼认出就是「昌亿年糕」出品。



从市场小摊到城市名片：老店转型全纪录

这款糯米糕之所以能掳获年轻人的心，关键在於其独特的口感——在 Q 弹的南瓜糯米糕外层，裹满了香甜细致的「卡斯特拉（长崎蛋糕）」芝士粉，甜美香浓的口感符合年轻人口味，同时又加入了全罗道的乡土风味。

「昌亿年糕」始於 1965 年光州东明洞市场的小摊位，走过一甲子岁月，是深受信赖的在地品牌，近年更通过线下门店、线上商城、电视购物和企业供货等多种渠道销售年糕。 其中，「南瓜糯米糕」一直是人气极高的招牌菜单。



就像大田的圣心堂一样，昌亿年糕如今不仅是光州市民的爱店，更成了外地游客必访的「年糕圣地巡礼」（떡지코스）首选。 店家对这突如其来的爆红感到既惊讶又感谢，透露近期客流量增加了两倍以上，虽然忙得不可开交，但会坚持品质，要让每位「巡礼者」都能带回最完美的极乐滋味。

除了南瓜糯米糕之外，这家店还有很多不同口味的传统糕点，各位韩剧迷下次去光州旅游时，除了踩点拍摄地，别忘了也把这份「年糕界圣心堂」排入行程喔 XD！

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