申敏儿婚后首曝日常！容光焕发藏不住 自招：这小点心害我胖超快

去年12月刚与金宇彬结束十年爱情长跑、低调完婚的申敏儿，日前登上时尚杂志《W KOREA》的YouTube频道，大方分享新婚后的日常，整个人容光焕发，幸福感都要溢出萤幕啦！
影片中申敏儿透露，自己刚拍完新戏《再婚皇后》，目前处於休息状态，但也不是完全耍废，「边休息边准备下一部作品」。 被问到一天怎么过，她超诚实回答：「如果有重要的拍摄日程，为了当天状态，一定会认真管理。」包括饮食控制和皮肤管理都少不了。
不过她也笑说：「如果有几个月的休息时间，其实我很想培养一些属於自己的兴趣或固定作息，但真的很难！拍摄忙的时候只能尽力维持基本管理。」聊到最近迷上的流行小点心，申敏儿秒变吃货模式，大赞最近超夯的「杜拜巧克力Q饼」真的太好吃！她俏皮地说：「我也沦陷了，但听说吃这个会胖超快，而且还很难买到。到底这东西是从哪里开始红起来的啊？」让粉丝们看到女神私下可爱又接地气的一面。最后她也向粉丝喊话：「2026年我会努力演戏，请大家多多期待！」
申敏儿与金宇彬爱情长跑10年，去年底修成正果，两人今年初还甜游西班牙度蜜月，现在双双回归工作岗位，事业爱情两得意，真的是最美好的模样。
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