朱智勋×河智苑《权欲之巅 Climax》才播两集就掀热潮！主演演技超强、收视话题攀升，一追就停不下来！

朱智勋与河智苑主演的《权欲之巅Climax》才播出两集，就已经掀起热烈讨论，你追上最新剧情了吗？

#剧情紧凑又刺激，看一集就停不下来

《权欲之巅Climax》以韩国财阀与娱乐圈为背景，讲述一对野心满满的夫妻，为了登上人生巅峰不惜互相踩踏的生存故事。从第1集开始就直接把权力游戏摊开来，几乎没有冷场。随著检察官方泰燮（朱智勋 饰）踏入权力核心，剧情节奏一路狂飙，政治、财阀、演艺圈等势力紧密交错，完全抓住观众目光。



#第2集大翻盘！权力战争全面升级

市长贪腐与丑闻被揭发，记者会让整个局势瞬间逆转，故事也从个人复仇升级成全面开打的权力战争，真的一刻都不能分心。出身贫寒、渴望往上爬的方泰燮，在记者会后成功塑造正义形象，也为进军政界铺路。但他与妻子秋尚雅（河智苑 饰）之间的关系开始出现裂痕，过去的秘密与真相逐渐浮出水面。第2集最后她为什么要和权会长（金弘波 饰）见面呢？随著权力斗争越演越烈、剧情越难预测，也让人期待后续发展。



#实力派卡司大集合，演技与化学反应兼具

从冲向权力中心的方泰燮，到在欲望与算计间游走的秋尚雅、握有关键秘密的黄静媛（Nana 饰）、卷入权力继承斗争的权钟旭（吴正世 饰）、操盘全局的李亮美（车珠英 饰），每个角色都超有存在感，对戏火花满分。

尤其人物关系不再是单纯的善恶对立，而是各自带著欲望与利益正面碰撞，整体张力更强。播出后观众狂赞：「演技太疯了」、「这组合也太强」、「主演演技全员在线」、「河智苑状态超好」、「一看就停不下来」等好评不断。



#收视率与话题持续上升，后势备受期待

开播后收视率一路上升，第1集全国2.9%（创ENA历代首播收视第二高），第2集进一步上升至3.8%，首都圈也同步成长。话题度同样亮眼，电视剧部门排名第6，在 Disney+ 韩国上线后更登上TOP 10第一名，后续表现备受期待。



此外，《权欲之巅Climax》逢星期一、二晚10点半上线，香港观众可上Viu收看！

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