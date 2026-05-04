Viu原创恋综《Rak Rak - Sense of Love》开播就同床睡！靠「五感寻爱」掀话题，男嘉宾身材成焦点

恋爱实境节目又玩出新花样！这次 Viu Original 原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》推出了以「五感」为主题的情感连结，第一集就有CP配对成功，感受了前所未有的异国岛上的浪漫约会～。

《Rak Rak - Sense of Love》透过「五感」建立深层的情感联系，第一集的8位单身男女靠著人类原始本能来寻觅真爱！背景设定在充满异国风情的泰国Rak Rak岛（幻想之岛），共10位分别来自韩国与东南亚的年轻人在无法得知对方职业、年龄与社会地位的情况下，仅依据「五感」包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等真实感受探索爱情。



单身男女靠「五感寻爱」，有人单身&也有三人行

一开始选择了「视觉」的罗娜与胤伯（YB）相遇，在浪漫的海边邂逅如同童话故事般的开场令人心跳不已～



但接下来选择「听觉」的阿秋则是孤身一人，因为只有她一人选择了这个项目...



而另一组同样选了「视觉」的卡鲁跟尤珍也有著不错的初见面氛围，



选了「触觉」的振宁（阿宁）先是遇上了另一位男嘉宾凡斯，突然的Bromance让两人尴尬不已，但女嘉宾高儿的出现则让他们眼睛为之一亮，





第一集的嘉宾们随后齐聚一堂，初见面略为紧张且欢乐的氛围，也默默生出了不只是暧昧且互相较劲的战火！！



▼目前公开的8位优质嘉宾（出演者）



火速配对成功！第一集的Rak Rak岛浪漫约会就同床共眠

节目组的手势配对，使用了「视觉」的初印象来投票，最终让「振宁&高儿」以及「胤伯&阿秋」配角成功，不过，能去Rak Rak岛享受单独浪漫约会的只有一组，



最终，由「振宁&高儿」拿到幸运KEY，两人一起享受了浪漫的晚餐，甚至是同床睡在一起，不过～两人还是著重於心灵上的交流，在睡前聊了很多，虽然小手拉得羞涩，但足以让萤幕前的观众们浮想联翩＆心跳加速啦，



光看预告就知道尺度很大！追起来绝对不会吃亏～～～



全员客厅就寝，男嘉宾身材成一大看点

不只是男女嘉宾之间的互动很有看头，其他六位嘉宾更是全都集中睡在客厅过夜，有非～～～～常多的时间可以好好相处并了解彼此！



隔天起床一起相约海边慢跑，回到宿舍男嘉宾们也狂练身体，养眼画面也是相当的多。（他们也活得太健康太自律了吧～）而且男嘉宾们负责下厨，简直把女生们当成公主在宠爱。







第二集中段也用「听觉」进行了第二次配对，出现了意想不到的结果！好奇的人，可以锁定每周四在 Viu 更新上架的《Rak Rak - Sense of Love》，爱看恋综的你千万不能错过这档全新的LOVE感官节目。

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