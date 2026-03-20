柳演锡沦为「全职通灵律师」！《神与律师事务所》第3集「少女鬼附身」娇羞甜笑卖萌，揭开练习生坠楼真相

SBS 热播金土剧《神与律师事务所》本周将迎来更精彩的剧情发展！上周深受「见鬼」困扰的申二朗（柳演锡 饰），终於意识到自己躲不过「通灵律师」的宿命，正式开启「鬼魂专门律师」生涯。 从第 3 集开始，二朗将从「被动受惊」转为「主动出击」，角色大转变令观众超期待！

崩溃的「血泪驱魔记」：红豆、大蒜全出动！

二朗一心只想当个平凡律师，但他努力的方向不是钻研法条，而是大撒红豆、悬挂大蒜，甚至连十字架都搬出来镇宅，自我催眠道：「连鬼的爷爷都不敢靠近。」没想到办公室早已来了一位「新客人」，这位双脚悬空的少女鬼魂天真地问：「叔叔，你看得见我吗？」吓得二朗当场瘫软悲鸣，再次确认了自己极度招鬼的体质。



刀子嘴豆腐心：与鬼魂签下「不平等条约」？

既然躲不掉，二朗决定转守为攻，起草了一份对鬼不利的委托合约，霸气宣称：「除了我，没人能帮你！」但当他看到鬼魂哀切地追问：「我真的死了吗？」时，二朗那颗豆腐心再度发作，最终亲手划掉了「危及律师安全即解约」的条款。 这种表面傲娇、内心温暖的设定，真的被柳演锡诠释得非常到位。



核心悬案：偶像练习生坠楼是自杀还是他杀？

本集剧情聚焦於一名偶像练习生的死亡悲剧。 虽然经纪公司对外主张是自杀，但鬼魂记忆中的最后一幕与官方证词有巨大出入。 值得关注的是，原本针锋相对的韩娜贤（李絮 饰）将与二朗再度展开意外合作，她凭藉独立调查发现被害人的手机从现场消失，进而提出他杀的可能性。



抢先看名场面：柳演锡「少女心」喷发！

在官方释出的抢先看片段中，二朗和姐夫在家商讨对策，鬼魂就在一旁倾听。 这时二朗的妈妈和姐姐带著侄女回来，问：「谁要吃霜淇淋？」二朗突然被女练习生附身，脸颊泛红、娇俏地举起手甜喊：「我要！」这一集又有柳演锡的精彩演技可以欣赏了XD



《神与律师事务所》每周五、六晚上 10 点 20 分於 Viu 上线，香港的韩剧迷们记得准时锁定，看申律师如何为亡者讨回公道！



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