BTS RM 光化门回归舞台彩排受伤！舞台动作将受限，但依旧努力与 ARMY 一起迎回归

防弹少年团（BTS）队长 RM（金南俊）在光化门广场演出彩排时受伤，舞台上将限制部分表演参与。

经纪公司 BIGHIT MUSIC 今日（20日）表示：「RM 於19日彩排时扭伤脚踝，立即送医接受精密检查与治疗。经检查诊断为「副距骨扭伤及部分韧带撕裂、距骨扭伤（韧带受损与发炎）」，医生建议打上石膏，并在至少两周内减少行动，全力专注复原。



BTS 将於21日晚上8点在首尔光化门广场举办 Comeback 演唱会「BTS COMEBACK LIVE：Arirang」，庆祝三年九个月以来完整回归！因受伤，RM舞台上将尽量减少动作，但仍会在可行范围内参与，和 ARMY 及观众一同感受演出氛围。BIGHIT MUSIC 强调，优先考虑艺人健康，也全力支持他恢复完整状态。其他成员也正全力准备舞台，请大家多多支持！



另外，BTS 也在当日下午1点正式发行第5张正规专辑《Arirang》，收录包括主打歌〈SWIM〉在内共14首歌曲。以光化门广场演唱会为起点，防弹少年团（BTS）正式展开回归活动。23日（当地时间），他们将与全球音乐串流平台Spotify合作，在美国纽约举办「Spotify X BTS: SWIMSIDE」特别活动。随后，BTS也将在25至26日登上美国NBC人气节目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》。世界巡演将於4月在韩国高阳正式启动，横跨北美、欧洲、南美与亚洲，共计造访34座城市、举办79场演出，与全球粉丝见面！



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