朱智勛×河智苑《權慾之巔 Climax》才播兩集就掀熱潮！主演演技超強、收視話題攀升，一追就停不下來！

朱智勛與河智苑主演的《權慾之巔Climax》才播出兩集，就已經掀起熱烈討論，你追上最新劇情了嗎？

#劇情緊湊又刺激，看一集就停不下來

《權慾之巔Climax》以韓國財閥與娛樂圈為背景，講述一對野心滿滿的夫妻，為了登上人生巔峰不惜互相踩踏的生存故事。從第1集開始就直接把權力遊戲攤開來，幾乎沒有冷場。隨著檢察官方泰燮（朱智勛 飾）踏入權力核心，劇情節奏一路狂飆，政治、財閥、演藝圈等勢力緊密交錯，完全抓住觀眾目光。



#第2集大翻盤！權力戰爭全面升級

市長貪腐與醜聞被揭發，記者會讓整個局勢瞬間逆轉，故事也從個人復仇升級成全面開打的權力戰爭，真的一刻都不能分心。出身貧寒、渴望往上爬的方泰燮，在記者會後成功塑造正義形象，也為進軍政界鋪路。但他與妻子秋尚雅（河智苑 飾）之間的關係開始出現裂痕，過去的秘密與真相逐漸浮出水面。第2集最後她為什麼要和權會長（金弘波 飾）見面呢？隨著權力鬥爭越演越烈、劇情越難預測，也讓人期待後續發展。



#實力派卡司大集合，演技與化學反應兼具

從衝向權力中心的方泰燮，到在慾望與算計間遊走的秋尚雅、握有關鍵秘密的黃靜媛（Nana 飾）、捲入權力繼承鬥爭的權鍾旭（吳正世 飾）、操盤全局的李亮美（車珠英 飾），每個角色都超有存在感，對戲火花滿分。

尤其人物關係不再是單純的善惡對立，而是各自帶著慾望與利益正面碰撞，整體張力更強。播出後觀眾狂讚：「演技太瘋了」、「這組合也太強」、「主演演技全員在線」、「河智苑狀態超好」、「一看就停不下來」等好評不斷。



#收視率與話題持續上升，後勢備受期待

開播後收視率一路上升，第1集全國2.9%（創ENA歷代首播收視第二高），第2集進一步上升至3.8%，首都圈也同步成長。話題度同樣亮眼，電視劇部門排名第6，在 Disney+ 韓國上線後更登上TOP 10第一名，後續表現備受期待。



此外，《權慾之巔Climax》逢星期一、二晚10點半上線，香港觀眾可上Viu收看！

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