李宰煜18日现役入伍！与辛睿恩留作《死撑医生》6月首播抚慰粉丝

又一位男神要与大家暂时告别了！凭藉《还魂》系列爆红、刚满 27 岁的演员 李宰煜，今日宣布将於 5 月 18 日入伍履行国民义务。 虽然即将迎来「军白期」，但他早已为粉丝准备好「存粮」，与辛睿恩合作的新剧将於下月火热登场！

1998 年出生的李宰煜，原定於去年入伍，但因片约不断而稍微推迟。 去年他在 Netflix 影集《吞金》的采访中曾直言：「入伍不能再延期了，已经到了底线。」因此在拼命完成手头作品后，随即决定报到，展现率性负责的一面。



李宰煜自 2018 年以《阿尔罕布拉宫的回忆》出道后便火速上位，在《请输入检索词WWW》、《偶然发现的一天》、《还魂》系列及《篡位》等多部作品中担主演纲，中展现「怪物新人」等级的演技。 去年更惊喜加入tvN综艺《姐姐的产地直送 2》成为固定成员，让观众看到他戏外大男孩的超萌综艺感，人气更上一层楼。

为了抚慰粉丝在「军白期」的寂寞，李宰煜在入伍前已疯狂「储蓄」：与辛睿恩合作医疗浪漫喜剧《死撑医生》，饰演被派往恶名昭彰「偏东岛」的公派医生都智义，他原本因海洋创伤而对岛屿避之唯恐不及，却在遇见陆夏莉（辛睿恩 饰）后迎来成长与变化，该剧已於 2 月杀青，确定於 6 月 1 日在 ENA 首播。





此外，搭档高旻示、金敏荷及李熙俊共同演出Netflix 原创剧《蜜兼职》（暂译），则预计於今年下半年上线。



看到这么多作品即将排队播出，相信这两年不会太难熬！你最期待看到李宰煜饰演的小岛医生，还是他在 Netflix 新作中的神秘演出？

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