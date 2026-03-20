BLACKPINK Jennie 首尔私房景点大公开！不是弘大、不是圣水洞，她最爱的是「这里」！

首尔最新打卡圣地来了！全球时尚icon、BLACKPINK 成员 JENNIE 日前无预警公开自己的「私房首尔地图」，亲自推荐最爱的景点和美食，立刻在粉丝间引爆热议，短短时间就吸引百万人抢看！

日前 JENNIE 以香奈儿「缪思」身分现身巴黎时装周，在满是浪漫氛围的秀场后台，她接受了一位百万网红的突击访问。 原本只是闲聊，没想到 JENNIE 竟化身在地导游，大方分享自己在首尔的私藏口袋名单。

令人意外的是，见惯大风大浪的 JENNIE 最爱的并不是热闹繁华的市中心，而是充满宁静古典韵味的「城北洞」。 她大力推荐粉丝一定要去走走，直呼那里不仅有很多美味的餐厅，景色也非常优美，是散步放空的好去处。



说到美食，JENNIE 更是毫不藏私！她特别点名一间名为「NEGI LIVE」的餐厅，并挂保证说喜欢海鲜的人绝对不能错过。 这家店正是因 Netflix 节目《黑白大厨》而爆红的蒋皓俊厨师所开设的甲壳类 omakase（无菜单料理）餐厅，JENNIE 大赞「这里的 omakase 真的非常好吃」，认证的吃货无误！



此外，JENNIE 也展现了她接地气的一面。被问到最爱的首尔公园，她毫不犹豫选择了国民最爱的「汉江公园」。 当聊到最棒的休息方式时，JENNIE 竟然点名了充满韩国特色的「汗蒸幕」，意外暴露了她和我们一样喜欢去桑拿放松、甚至可能戴著羊角帽的可爱日常。

访问最后当被问到心中首尔最好的饭店是哪间时，JENNIE 想都没想就秒答「新罗饭店」，证实了她对这间顶级饭店的高度忠诚。

这段短短几分钟的影片，因为 JENNIE 的掏心掏肺推荐，至今已累积超过百万次观看，全球粉丝纷纷开始笔记，准备照著她的脚步来趟「JENNIE 同款首尔圣地巡礼」。 这个周末，不妨就跟著 JENNIE 的脚步，去城北洞散散步、吃顿海鲜大餐，最后再去汗蒸幕舒舒服服地躺平吧！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻