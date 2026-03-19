《21世纪大君夫人》最新预告出炉！IU化身聪明又可爱财阀千金，大胆挑战身份界限，选边佑锡当结婚对象

继边佑锡的预告后，IU的预告也出来啦！MBC新剧《21世纪大君夫人》将於 4月10日（五）晚间9点40分在 Disney+ 独家播出。剧中IU饰演的成熙周既大胆又可爱，她能否突破身份界限，最终与理安大君甜蜜牵手，让人超期待！

《21世纪大君夫人》由 IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍主演，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身分」而心烦意乱的女子，与一位作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。



最新预告中，成熙周展现了令人咋舌的「结婚计画」：外貌、智慧、能力全都兼具的她，却因平民身份经常成为众人茶余饭后的话题。为了找到「符合自己水平的结婚对象」，她灵机一动，决定向王族成员理安大君（边佑锡 饰）求婚，藉此提升自己的身份地位。



不过，大胆的计画自然遭到反对。首席秘书都惠晶（李妍 饰）、以及与成熙周关系深厚的学校前辈、国务总理闵郑佑（鲁常泫 饰）都表达担忧，但成熙周却反问：「为什么不行？」展现满满决心。因为与理安大君结婚需要内阁批准，她将目标放在信任的前辈兼总理闵郑佑身上。即使撒娇说：「欧爸你帮我批准吧！我的婚事」，闵郑佑仍面无表情，也让她的道路充满挑战。



此外，成熙周一边观察理安大君的行动，一边努力与他保持步调一致。她可爱又直率的举动，慢慢打动原本冷漠的理安大君，让他的脸上渐渐浮现笑容。当成熙周大胆说出「我也来做点疯狂的事吧？」时，观众更期待，她是否能突破所有人的预期，最终和理安大君携手共筑爱情。



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