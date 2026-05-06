百万销量男团&TEAM火力全开 亚洲巡演7月11日再临香港

由韩国HYBE旗下厂牌YX LABELS打造的9人国际男团&TEAM，出道后凭藉《Go in Blind》和《Back to Life》两张专辑，先后成功在韩国等地创下销量突破百万张的优异成绩，迅速巩固了他们在全球乐坛的突出地位。随著稳步发展和舞台影响力的不断扩大，&TEAM正式宣布他们的第二次亚洲巡回演出香港站演唱会2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG，将於今年7月11日在亚洲国际博览馆Runway 11盛大举行。

&TEAM由EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI和MAKI九位成员组成。每位成员都有独特的背景和故事，他们共同秉持著「九位个性鲜明的个体融为一体，搭建多元世界的桥梁」为目标。每位成员均充满活力，彼此团结一致，成功突破国界，开启了一段成长、创造与连结的音乐旅程。因此，这次巡演不仅庆祝其成长经历，也标志著他们的第二次香港演唱会，将努力向LUNÉ（粉丝名）呈现其热情、才华等特质，比以往任何时候都更加闪耀。



除了专辑大卖，&TEAM在各大音乐节目中也取得杰出成绩，凭藉主打歌曲〈Back to Life〉，他们成功夺得《Music Bank》、《Show Champion》和《THE SHOW》韩国三大音乐节目的一位殊荣。而为了回应乐迷支持，&TEAM刚於4月21日也推出了第三张迷你专辑《We on Fire》，正式揭开全新回归行程。其同名主打歌，更瞬即成为《Show Champion》的冠军歌曲，展现出超高人气。



如想亲身欣赏&TEAM的精彩演出和支持他们，便不要错过2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG演唱会的LUNÉ会员预售将於5月5日星期二中午12时至下午6时进行，而公开发售则於5月6日星期三中午12时起，分别在大麦网、Fantopia和HK Ticketing展开，票价分为$1,988、$1,488、$1,088和$888。福利则有VVIP观看彩排、专属吊牌，以及PHOTOCARD等，有关详细安排可见附图。如想知道更多&TEAM香港演唱会消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。





2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG

演出日期：2026.07.11 (SAT) 7PM

演出地点：AsiaWorld-Expo, Runway 11

LUNÉ会员预售：2026.05.05 (TUE) 12:00 - 18:00

公开发售：2026. 05.06 (WED) 12:00

购票平台：

大麦网 : https://detail.damai.cn/item.htm?id=1044746817164

Fantopia : https://www.fantopia.io/events-tickets?eventsKey=ti55vuhg

HK Ticketing : https://hkt.hkticketing.com/

票价：HKD$1,988 / $1,488 / $1,088 / $888 (全坐位)

主办单位：iMe HK





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