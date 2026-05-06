Netflix 惊悚剧《Girigo：夺命许愿》康美娜，从附身演技到充满狠劲的眼神，成功变身「恐怖女王」

演员 康美娜 透过 Netflix 首部韩国青少年(YA)恐怖作品《Girigo：夺命许愿》（기리고），证明了更加深厚的演技实力。
於上月24日公开的《Girigo：夺命许愿》中，康美娜饰演一位外貌亮眼、走到哪都备受瞩目的高中生林娜莉，展现出色演技。虽然成长於富裕环境，但因双薪父母长期不在身边而渴望关爱的娜莉，因个性直率、不加掩饰，有时也容易引发误解，是个层次丰富的角色。
康美娜细腻刻画出18岁少女娜莉复杂多变的情感线。从在暗恋对象面前展现的纯真模样，到面对他人夺走关注时涌上的嫉妒、自卑与不安，她以不夸张却真实的方式诠释，提升整体剧情的沉浸感。
特别是在本作中，康美娜以前所未见的突破性演技转型让观众惊艳。不仅以凶狠表情砸碎车窗，还仅凭双眼便完美呈现被鬼附身时的极度混乱状态。从哭泣到突然爆笑，或在凄凉落泪后以狠戾眼神压制对手，透过细节演技展现实力，获得「重新发现演员康美娜」的好评。
透过《Girigo：夺命许愿》迎来明确演员生涯转捩点的康美娜，未来动向也备受演艺圈关注。
此外，《Girigo：夺命许愿》由康美娜、全昭映、白宣号等人出演，讲述被「实现愿望的APP」诅咒的高中生们，为了逃避死亡而展开生死搏斗的故事，目前正在Netflix热播中。
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