5月26日不见不散！《刘在锡的民宿法则！》Netflix开播，刘在锡、李光洙、边佑锡累到灵魂出窍

各位观众~逃离无聊日常的机会来了！由大神刘在锡领军的《刘在锡的民宿法则！》即将在5月26日於Netflix首播，这次他不当完美MC，而是要化身有点两光的新手露营场老板，跟超「失控职员」李光洙、边佑锡、池睿恩一起，带著住宿客人们又闹又玩又疯，完成一场集体逃脱现实的露营实境秀。

这档节目号称是「集体露营版」的民宿实境秀，讲白了就是大家吃住一起、玩在一起，从早嗨到晚。 制作组透露，这跟过去那种单纯提供住宿餐点的民宿节目完全不同，这次是大型团康活动！三天两夜行程塞满满：早上有起床任务、一天三餐要搞定、下午玩游戏、晚上比才艺、深夜还要感性时间...... 24小时不让你无聊。

预告片中菜鸟老板刘在锡一开口欢迎，烟火直接炸开，宣告营区正式开张。 职员们更是信心满满对大批客人喊话：「要让你们体验天堂！」但随著高强度行程开跑，大家灵魂快被抽干，光洙他们开始碎念抱怨，连刘在锡都累到瘫软：「老板也不能休息啊~」笑料与崩溃齐飞，让人超好奇到底发生了什么事。



制作团队表示，这次最大亮点就是「露营场」的概念，会让大家想起学生时期参加宿营的回忆：营火晚会、才艺表演、还有像「坐垫猜谜」或「起床任务」这种你听过但不一定玩过的游戏，透过客人实际体验，带给观众满满的代入感与疗愈。



重点来了——可以看到「不完美」的刘在锡！制作人笑说，大神虽然最擅长引导话题跟掌控大场面，但在这种高压行程下，他那个有点掉漆、人性化的一面也会不小心露馅，绝对是另一种魅力。

《刘在锡的民宿法则！》将於5月26日於Netflix独家上线，喜欢韩综、露营、团康、还有崩溃笑点的朋友，千万别错过！



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