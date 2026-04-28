刘在锡怨李光洙「妹妹婚礼没给红包」 ！反转要求：以后我儿子结婚你来主持！附加条件超现实

韩国「国民主持人」刘在锡与「亚洲王子」李光洙这对「国民兄弟」又来斗嘴了！刘在锡不仅开玩笑抱怨当年主持李光洙妹妹婚礼没收到红包，还顺便预约了儿子未来的婚礼司仪，但却不忘补上一句「前提是你到那时候还要有人气喔」，超真实的条件让现场笑声不断。

这搞笑的一幕出自YouTube节目《藉口Go》。 当天刘在锡在节目中回忆起过去帮李光洙妹妹主持婚礼的往事，用一脸正经的语气开玩笑质问：「到现在我都还记得清清楚楚，你当时为什么没给我主持费？」一旁的女神朴宝英也跟著帮腔说：「真的太过分了，应该要好好答谢主持人才对啊！」刘在锡立刻笑著说「我是不收啦」表明自己是开玩笑，李光洙则委屈解释：「我如果真的问『哥要给多少』，好像也怪怪的吧。」



不过刘在锡可没打算放过他，继续爆料说：「光洙的妹妹后来有寄礼物给我说谢谢，但光洙本人就是没给我红包。」一来一往的逗嘴让现场气氛超欢乐。 话锋一转，刘在锡突然提出一个认真的请求：「这样吧，以后我儿子智浩如果结婚，你来帮我主持婚礼！」李光洙二话不说爽快答应：「那当然没问题！」没想到刘在锡马上补充一句超现实的条件：「但是前提是，到那个时候你还要够红才行。 」李光洙当场哭笑不得，委屈抱怨说：「你现在就已经不叫我『大明星』，只叫我『中明星』了耶！」刘在锡则说道：「到时候情况也可能会变啊，反正我先跟你说了，到时候没找你别怪我没讲，我也可以交给智浩自己的朋友来主持吧？」李光洙最后一脸认真地说：「如果是智浩的朋友来主持那还OK，但要是其他艺人我就会觉得怪怪的了。」超真实的反应再度引爆全场笑声。



此外，由朴宝英、金熙元与李光洙主演的Disney+原创系列《赌金》即将於4月29日上线。 这是一部讲述女子「希珠」意外获得走私组织价值1500亿韩元的金条后，在贪婪与背叛交织的混乱局面中，为了独吞黄金而展开生死对决的惊悚剧，粉丝们已经等不及要看了！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻