《在你灿烂的季节》恋爱关系设定特别！蔡钟协与李圣经似爱又非爱的纠结，到底会如何发展

[剧情雷]目前已播出一半以上集数的《在你灿烂的季节》，剧名取两位男女主角剧中名字的谐音「鲜于灿」以及「宋嘏蓝」可说是灿烂CP，而两人在情感上的设定更是新鲜，从第一集开始即引人入胜。（海外由Disney+同日上线）

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宋嘏蓝（李圣经饰）是一位新锐设计师，她谈著远距离的恋爱，正与远在波士顿工科大学就读的男友「灿」交往中，不管生活大小事，她总是一通通电话打来报告，不过画面中出现的男友，却总是穿著一身黑色帽T，似乎个性阴沉封闭，独来独往。某天嘏蓝趁著休假日立即动身前往波士顿，给男友一个惊喜，此时男友接到电话赶紧冲到校园，没想到遇上了一场大爆炸，也因此葬身火窟。



这令宋嘏蓝深受打击，7年过后，她蜕变为首席设计师，但是她封闭了自己的情感，她认为父母遭遇车祸意外，以及远在海外的男友突然丧生都是因为她，因此她打算今生不再结交朋友，独来独往过著自己的生活。而此时那个总是穿著黑色帽T阴沉的学生，却成了开朗又笑容满面的动画师，从海外回到韩国来进行一个动画合作洽谈，他是鲜于灿（蔡钟协饰）。



鲜于灿在那场校园爆炸中受了重伤，但并未死亡而是丧失了一耳听力。他回到首尔发现洽谈的对象公司就是宋嘏蓝任职公司，令他突然想逃离。但最后他决定给自己3个月的时间完成此案。观众们看到这里总觉得，为何宋嘏蓝看见鲜于灿的眼神如此陌生？难道是打击太大造成失忆？当鲜于灿站在她面前自我介绍时，她却以初次见面的模样来应对。



原来鲜于灿是宋嘏蓝男友「姜赫灿」的室友，可能因为宋嘏蓝联络频繁，而总是请鲜于灿来帮忙回应，甚至连要送给嘏蓝的生日礼物都是由鲜于灿挑选寄送的。不知不觉中，鲜于灿成了最了解宋嘏蓝的人，而鲜于灿历经重大灾难后重生，也认为宋嘏蓝是一股让他重新开始的力量。但面对宋嘏蓝，他突然慌了手脚，该说出之前的真相吗？但是看著宋嘏蓝封闭自己，与以往那个开朗的她截然不同，鲜于灿不舍也心疼，为了不后悔，决定表达自己的好感。



宋嘏蓝也发现许多疑点，初次见面的鲜于灿对自己相当了解，怎么看都不像是刚认识的人，加上发生许多事件让两人有了更靠近的契机，鲜于灿是否会说出自己的过往？再提到片名《在你灿烂的季节》，一开始鲜于灿在美国时，由於父亲不赞成他发展绘画天赋，而让他痛苦到想结束自己的生命，是宋嘏蓝让他重新走回阳光，而7年后，换成宋嘏蓝冰封自己，而捡回一命已站在阳光下的鲜于灿能否带领她走回温暖的季节？



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