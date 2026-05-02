【收视三连冠】《21世纪大君夫人》IU、边佑锡大婚收视飙破 14.3%！新婚当日竟变入院悲剧？ 预告男神浴袍上阵惹暴动！

大君夫妇终於迎来婚礼！MBC 金土剧《21世纪大君夫人》昨晚播出第7集，全国收视率10.8%、首都圈11.1%，20岁至54岁观众占比5%，继续稳坐周五所有节目冠军宝座。 其中成熙周（IU 饰）和理安大君（边佑锡 饰）盛大婚礼后回宫的一幕，瞬间收视更飙到每分钟14.3%！

（谈及剧情）承接上集游艇之吻，熙周因理安大君的突袭吻而心乱如麻，男方却火力全开，直球告白称那一吻并非气氛使然，纯粹是因为「对方是学妹你」。 随后两人前往熙周娘家用餐，面对父女冲突，理安大君不仅充当避风港，更深情许下承诺：「只要你开口，我什么都愿意给你。」





理安大君目睹熙周与总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）通话亲密，醋劲大发正面对质闵总理。 闵总理酸言酸语质疑熙周只是为了身份才结婚，理安大君霸气回呛：「那她为什么没选你？ 熙周想从我这里得到的东西，你没有吗？」一句话让闵总理当场噤声。



婚礼这天，就在熙周终於获得梦寐以求的贵族身份、理安大君也迎来知心人之际，现场竟突发意外！熙周在接受闵总理祝福时突然昏厥倒地。







第8集抢先看影片中，熙周在理安大君护送下被紧急送医，心率骤降至 30，陷入生命危险，理安大君只能在病房外注视这一切，观众们仿佛能听见他心碎的声音...



下集预告里，总理斥责理安大君无法守护熙周，理安大君也十分自责，怀疑是自己的贪心害了熙周。 熙周康复出院回到宅邸，在即将迎来的「新婚初夜」，理安大君竟然身穿浴袍出现在熙周床前，随后与她相拥而眠！让人对这一集的进展也充满期待~





《21世纪大君夫人》第8集将於今晚9点50分播出，海外则由 Disney+ 独家上线。

▼《21世纪大君夫人》今晚第8集预告：



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