《在你灿烂的季节》犬系男友报到！蔡钟协晒「名品腹肌」剧迷全暴动　李圣经却吓出冷汗

2026年Disney+ 韩剧依然陪伴在你身边！在情人节后、过年期间独家跟播的全新浪漫剧《在你灿烂的季节》，找来女神李圣经，搭档「犬系男友」蔡钟协，两人的首度合作果然引爆话题，在一阵「娘娘疯」的热潮中杀出重围！而其中隐藏在蔡钟协背后的神秘故事线，加上李圣经再次惊艳剧迷的外貌，开播就取得破4％的好成绩！

「灿烂CP」名品身材登热搜

李圣经《在你灿烂的季节》中饰演首席设计师宋嘏烂，与蔡钟协饰演的动画师鲜于灿组成「灿烂CP」，174公分的名品身材加上设计师的身份，每套服装在李圣经身上都像伸展台现场一样，无论是灰色的气质套装还是oversize的西装外套穿搭，都再次展现模特儿超完美比例。

至於蔡钟协更是惊喜在首集就大秀冰块肌身材，他因为看见思念已久的宋嘏烂吓得把咖啡洒了一地，也因此需要换一套服装。镜头一转他直接将上衣脱掉，露出苦练已久的完美六块肌，不少剧迷看到之后都直呼「身材也太好！」、「才首集眼睛就有冰淇淋可以吃，好惊喜！」也直接冲上收视高峰。





谁是阿灿？

在第一集中，宋嘏烂因为期待跟在波士顿念书的男友「阿灿」见面，因此悄悄搭上飞往美国的飞机，未料却亲眼目睹阿灿碰到爆炸意外，也让她从此关上心门。不过当两人回到韩国再次相见时，宋嘏烂却说不认识鲜于灿，让网友好奇究竟是发生什么事？

而答案终於在第二集中揭晓，原来宋嘏烂口中的「阿灿」并非鲜于灿，而是他的室友姜赫灿，然而姜赫灿最终死於意外，鲜于灿同样身受重伤。在阴错阳差之下，鲜于灿默默爱上这位女孩，甚至在生命两度危急时都被她拉回一把，两人也将在剧中牵起一段不解之缘。



宋家三姊妹

除了男女主角之外，宋家三姊妹也是剧迷们津津乐道的话题，且个性也都相当不同。大姐宋嘏烂在爱人与父母相继因为意外离世后，成为一位高冷又封闭自己的女孩，而二姐宋嘏煐（韩智贤饰演）同样是一名设计师，但个性却相当开朗，甚至还有些调皮。在剧中她似乎也是宋嘏烂的感情军师，让人期待后续能替男女主角制造出什么暧昧气氛。

至於三妹宋嘏淡（吴艺珠饰演）则是家中的团宠担当，可爱又聪明的个性，深受姊姊们与外婆的喜爱。当然也不能忘记剧中大亮点—时尚教母金娜娜（李美淑饰演），一出场就有惊人气势，宛如《穿著Prada的恶魔》中梅莉史翠普（Meryl Streep）女魔头的既视感，整体造型致敬了前美版Vouge总编安娜温图(Anna Wintour)，俐落精准的服装造型让人感到眼睛舒适。不过在家她就是一位和蔼可亲的外婆，甚至还是一位急著帮孙女做媒的家人。







惊见《苦尽柑来遇见你》？

有看过《苦尽柑来遇见你》的剧迷们，应该对於IU与朴宝剑在求学时期的桥段不陌生。在第二集中，金娜娜与昔日旧情人、「憩咖啡屋」老板朴满才（康石雨饰演）见面，两人过去的回忆也跟著涌现，只见朴满才穿上学生服坐在河边吹著口琴，金娜娜则站在河的另一边开心打招呼。

这段画面跟《苦尽柑来遇见你》似曾相似，甚至连年轻版的朴满才都像极了朴宝剑本人。事实上这有个小秘密！其实《在你灿烂的季节》是《苦尽柑来遇见你》团队的全新力作，因此剧中才出现逗趣的致敬环节。未来还会有什么让剧迷期待的桥段？请一定要锁定Disney+每周五六独家跟播的《在你灿烂的季节》！



