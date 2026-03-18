车太铉又忍不住剧透《MOVING 异能2》！亲自透露装备升级为「电动公车」，5月正式投入拍摄

车太铉不愧是《MOVING 异能2》的最佳「宣传担当」，这次又忍不住剧透自己的角色！

《MOVING 异能》於2023年8月推出20集，改编自姜草作家的同名网路漫画，讲述拥有超能力的孩子与隐藏过去痛苦秘密的父母，共同面对跨世代巨大危机的动作英雄故事。作品公开后，不仅在韩国掀起热烈讨论，也在海外各地引发追剧热潮，人气持续攀升。也因此，Disney+ 於2024年11月正式宣布制作第二季，让剧迷期待值持续升温。



第二季演员阵容陆续曝光，第一季灵魂角色韩孝周、赵寅成、车太铉等实力派「父母辈」已亲自透露将再度出演，高胤祯、金度勋等年轻主演也确定续演。另一方面，薛景求、廉晶雅、卢允瑞新加入，为剧情注入更多变数。不过，第一季饰演「金奉皙」的李正河因入伍海军陆战队，确定无法参与第二季演出，也让观众感到遗憾。



近日，车太铉出演《两点出逃 Cultwo Show》时，也亲自透露第二季进度，表示将於今年5月正式投入拍摄。不过他坦言，距离正式公开恐怕仍需等待约2年时间。他进一步说明：「拍摄大概需要1年，后制也要1年。」同时也幽默透露角色升级：「更好的消息是，我这次终於要开电动公车了！以前要随身带著一颗电池，这次直接升级成电动公车。」相关发言也让观众更加期待第二季的变化。



回想他先前与金度勋一同出演综艺《只要有空，4》时，也曾抢先「预告」第二季动向，笑说：「今年会拍《MOVING 异能2》，预计2027年公开，大家到那时都要保持健康，撑到那时才行。」已经先预约好宣传了 XD



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻