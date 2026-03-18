《Kpop 猎魔女团》奥斯卡荣获两大奖项！台下欧美顶级明星拿著应援棒变身小粉丝应援

第98届奥斯卡金像奖（98th Academy Awards / The Oscars）圆满落幕，Netflix 人气动画电影《Kpop 猎魔女团》（KPop Demon Hunters）不仅在当晚光荣夺下两座大奖，更将现场变成了K-pop演唱会，大家熟悉的欧美明星们也化身为小粉丝，拿著应援棒观看这场盛典！

《Kpop 猎魔女团》击败一大热门《动物方城市2》拿下最佳动画长片，主题曲〈GOLDEN〉也夺下最佳原创歌曲，以黑马之姿为K文化写下全新历史。原唱歌手 EJAE 上台难掩激动情绪，表示自己喜欢K-pop曾被嘲笑，如今所有人都在唱她们的歌，令她感到非常骄傲，也用这个大奖证明了自己和团队。

当晚最亮眼的表演，就是《Kpop 猎魔女团》的HUNTR/X三位成员的原唱歌手 Ejae（鲁米）、Audrey Nuna（米拉）和Rei Ami（佐依）也展现扎实的演唱实力，一系列完整的舞台演出与完美搭配，展现了相当优秀的live演出，可谓是史无前例。



— EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 16, 2026

令人惊喜的是，台下众多大家熟知的欧美明星们拿著金色应援棒，从艾玛・史东、李奥纳多狄卡皮欧、葛妮丝・派特洛再到名导演史蒂芬．史匹柏等人都被特写到了镜头，看著他们拿著应援棒晃动看表演，可以说是相当难得的一幕幕：「从没过有生之年居然能亲眼看到好莱坞演员在奥斯卡颁奖典礼上挥舞应援棒，太令人感动了」、「韩国文化在奥斯卡上被发扬光大了，太骄傲了」、「就像是在做梦一样」



当天登上舞台的EJAE表示：「真的非常感谢奥斯卡。从小成长过程中，人们曾取笑我喜欢K-pop，但现在我正用韩文歌词唱歌，真的感到非常自豪。」然而在发表感言时，现场突然响起音乐并切换至广告，发生了中断感言的小插曲，引发网上不满的声浪。



对此，EJAE於17日补充了完整的得奖感言。她表示：「我原本想在舞台上向他们表达感谢。虽然中途被打断没能说出口，但我一定要对Rei Ami和Audrey姐姐说声谢谢。她们把歌曲诠释得非常出色，也是非常棒的人，我真的非常爱她们。」对一起在舞台上表演的伙伴表达了爱意。〈Golden〉也因为是首度入围奥斯卡最佳原创歌曲奖的K-POP歌曲所以更具意义。

再次恭喜《Kpop 猎魔女团》夺得两项大奖！！大家也有被这场表演给感动到了吗？

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