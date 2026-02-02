《Kpop 猎魔女团》OST〈Golden〉勇夺美国葛莱美奖！K-pop 作曲家首度写下全新历史

Netflix 热门动画电影《Kpop 猎魔女团》的主题曲〈Golden〉（灿金），在美国最高权威的音乐颁奖典礼葛莱美奖（Grammy Awards）上抱回奖座。

〈Golden〉於 2 月 1 日（当地时间）下午，在美国洛杉矶举行的第 68 届葛莱美奖颁奖典礼事前活动中，荣获「最佳视觉媒体歌曲奖」（Best Song Written For Visual Media）。该奖项旨在表扬为电影、电视剧、动画等影视内容创作的优秀作品，并颁发给作曲者。

▼〈Golden〉MV即将突破11亿观看次数：



随著此次获奖，共同作词、作曲的韩裔美籍作曲家兼歌手 EJAE，以及参与作曲的 Teddy、IDO(YUHAN、ZHUN、NHD)、24 等人，全数正式跻身葛莱美奖得主行列。这也是 K-pop 作曲家或音乐制作人首次在葛莱美获奖，被评价为 K-pop 历史上极具意义的里程碑。

〈Golden〉自公开后，曾在美国 Billboard 主要单曲榜「Hot 100」累计 8 周夺冠，创下全球性的亮眼成绩。此外，本月初於金球奖与评论家选择奖中接连获得主题曲奖，作品性与大众性同时获得肯定。



在得奖感言中，24 表示：「虽然未能一同站在这个舞台上，但我想将这份荣耀献给一路与我同行、也是我最重要的导师与最亲密的朋友——『K-pop 的开拓者』Teddy 哥。」



另一方面，与〈Golden〉一同入围「最佳流行重唱／团体演出」的，还包括 BLACKPINK Rosé 的〈APT.〉与 KATSEYE 的〈Gabriela〉，同样引发关注。不过最终该奖项由电影《魔法坏女巫》OST〈Defying Gravity〉的演唱者辛西娅・艾利沃与雅瑞安娜・格兰德获得。

