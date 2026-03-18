走不出伤痛，金赛纶家属惊传试图轻生！友人痛控金秀贤「把人逼到绝路」

痛失亲人的金赛纶家属，竟也传出试图走上绝路的消息！

原定金赛纶的遗作电影《我们每天每天》会於14日举办试映会，家属却临时缺席，事后才惊爆其实是家属中有人在几天前於家中试图轻生，情况相当危急，让外界一片哗然。据韩媒报导，深知金赛纶家属状况的友人悲痛发声，透露家属现在对金秀贤只剩下一个请求，就是希望他承认所有事实，并向已故的金赛纶真心道歉。 友人更气愤表示：「但金秀贤和他的律师，反而指控家属散布造假证据、传播虚假事实，这对家属来说，是无法抹灭的痛苦！」

友人进一步揭露，早在两年前金秀贤否认恋情时，金赛纶就感觉自己像被整个世界抛弃。 后来为了处理酒驾事故的赔偿金，又被金秀贤当时的经纪公司恶意对待，让家属只能再次把眼泪往肚里吞。 友人痛批：「道歉一百次都不够，现在竟然反过来把家属当成罪犯，真的太离谱！」并沉重透露，遗属试图轻生已经不是第一次，目前情况非常严重，恳求外界停止一切对家属的谴责和攻击。



回顾这起风波，金赛纶去年2月16日被发现在自家中身亡，当天正好是金秀贤37岁生日，时机点引发诸多揣测。 家属随后透过媒体指控，金赛纶在15岁未成年时就开始与金秀贤交往，关系长达5年，要求男方认错并公开道歉。 但金秀贤方坚决否认，强调是在金赛纶成年后的2019年夏天到2020年秋天短暂交往。更让人心疼的是金赛纶生前因为2022年的酒驾事故，被当时所属、也是金秀贤的经纪公司Goldmedalist求偿7亿韩元的违约金，据悉这也成为压垮她的巨大压力之一。



目前双方战火越烧越烈，金秀贤反告金赛纶家属和爆料媒体，求偿120亿韩元，家属也以违反儿童福利法及诬告等罪嫌反告金秀贤，双方至今仍在法庭上交锋。 金秀贤方面也在13日的化妆品公司损害赔偿诉讼庭上，再次否认未成年交往的指控。

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