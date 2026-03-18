李孝利爆「第一眼根本看不上老公」！承认相亲后一年无联系，重逢后爱意大爆发

谁说第一眼没感觉就注定没戏？ 韩国天后李孝利与音乐人丈夫李尚顺堪称演艺圈模范夫妻，但李孝利近日却在节目中自爆，两人第一次相亲时，根本是「互相无感」的状态，甚至长达一年都没联络，让全场听傻眼！

李孝利和老公李尚顺共同主持的SBS节目《心痒痒谘询所》节目中一群发展迟缓青年挑战人生第一次相亲，身为「所长」的李孝利也大方分享自己的恋爱经验。 被问到第一次见面感觉如何，她毫不避讳地说：「我们也是相亲（소개팅）认识的，但老实说，第一次见面的那天，我们对彼此都没有心动。」



她更爆料相亲结束后，两人竟然整整一年几乎没联络，「就真的没什么特别的感觉，各自过各自的生活。」这番话让在场来宾全愣住，毕竟现在两人可是甜到出汁的恩爱夫妻。不过命运就是这么奇妙。 李孝利解释一年后两人偶然再次相遇，这次感觉完全不同，「自然而然就变亲近，最后成了恋人。」她以自身经验鼓励大家：「第一次见面没感觉，不代表永远没感觉，时间会让你看见不一样的人。」

节目中一名女学员好奇问：「谈恋爱的时候真的会眼里只有对方吗？ 其他帅哥都看不见？」李孝利听了大笑，诚实回答：「看到更帅的人，当然还是会觉得『哇，真的好帅』啊！」老公李尚顺立刻在一旁补枪：「所以是要忍耐罗？」让李孝利当场笑翻。但她随后认真补充：「虽然眼睛会看到帅哥，但在我眼里、在我心里，最帅的人终究只有一个。」超甜告白闪瞎全场，学员忍不住惊呼：「完全是恋爱高手！」李孝利也感性说，所谓心动就是躺在床上会一直想起那个人，吃到好吃的东西会想跟他分享，「这种感觉骗不了人的。」



从一年无感到闪婚当神仙伴侣，李孝利用自己的故事证明，爱情有时候真的需要一点时间发酵！

【PS：소개팅，通常指的是朋友介绍、年轻人自行约出来的「轻约会」。 气氛比较轻松，场合通常是咖啡厅、餐厅或酒吧，穿著打扮也偏向时尚休闲。如果是正式「相亲」，则是「선 보는 것」。】

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