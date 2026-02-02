惨遭围剿！《Kpop 猎魔女团》Arden Cho留言力挺车银优挨轰「支持犯罪」，急低头道歉

韩国人气偶像兼演员车银优近日因涉嫌逃税高达200亿（韩元，下同），遭国税局追讨并引爆争议。 而曾为动画《Kpop 猎魔女团》角色「Rumi」配音的演员Arden Cho因之前在车银优的道歉文下留言「永远支持你」遭到网友围剿。 日前她在首尔受访时紧急灭火，强调纯属「私人安慰」，并为引发误会公开致歉。

Arden Cho今日（2日）在首尔江南区三星洞接受采访，在正式访问前主动对争议发表声明。 她解释留言只是出於私人交情的安慰，「留言只是基於个人友谊的鼓励，绝对没有支持其行为或为其辩护的意图。」 她坦言对於私人慰问被公众扩大解读感到遗憾，并承诺未来会更加谨言慎行，同时低头致歉。

根据韩国国税厅调查，车银优与其母亲涉嫌透过空壳公司不正当降低税率，遭追缴超过200亿的所得税。 其所属经纪公司Fantagio则回应，「此事尚未最终定案，将依法进行说明。」 车银优本人也已透过SNS道歉，表示对造成大众失望深感抱歉。



事件起因於上个月Arden Cho在车银优的道歉贴文下留言：「永远支持你，弟弟加油！」此举被网友解读为公开力挺涉税争议的艺人，瞬间引发排山倒海的批评，指责她「无视法律」、「助长不良风气」。



尽管Arden Cho火速出面划清界线，但多数韩国网友似乎并不买单，认为公众人物在敏感社会议题上本应更加谨慎，「即使是朋友，在这种争议下公开留言就是不合适」、「这不是私事，是公众人物对社会责任的态度问题」、「偷税漏税的受害者是全体国民唉，怎么可以公开支持？？？」等。

