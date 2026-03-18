《Kpop 獵魔女團》奧斯卡榮獲兩大獎項！台下歐美頂級明星拿著應援棒變身小粉絲應援

第98屆奧斯卡金像獎（98th Academy Awards / The Oscars）圓滿落幕，Netflix 人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）不僅在當晚光榮奪下兩座大獎，更將現場變成了K-pop演唱會，大家熟悉的歐美明星們也化身為小粉絲，拿著應援棒觀看這場盛典！

《Kpop 獵魔女團》擊敗一大熱門《動物方城市2》拿下最佳動畫長片，主題曲〈GOLDEN〉也奪下最佳原創歌曲，以黑馬之姿為K文化寫下全新歷史。原唱歌手 EJAE 上台難掩激動情緒，表示自己喜歡K-pop曾被嘲笑，如今所有人都在唱她們的歌，令她感到非常驕傲，也用這個大獎證明了自己和團隊。

當晚最亮眼的表演，就是《Kpop 獵魔女團》的HUNTR/X三位成員的原唱歌手 Ejae（魯米）、Audrey Nuna（米拉）和Rei Ami（佐依）也展現紮實的演唱實力，一系列完整的舞台演出與完美搭配，展現了相當優秀的live演出，可謂是史無前例。



— EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 16, 2026

令人驚喜的是，台下眾多大家熟知的歐美明星們拿著金色應援棒，從艾瑪·史東、李奧納多狄卡皮歐、葛妮絲·派特洛再到名導演史蒂芬．史匹柏等人都被特寫到了鏡頭，看著他們拿著應援棒晃動看表演，可以說是相當難得的一幕幕：「從沒過有生之年居然能親眼看到好萊塢演員在奧斯卡頒獎典禮上揮舞應援棒，太令人感動了」、「韓國文化在奧斯卡上被發揚光大了，太驕傲了」、「就像是在做夢一樣」



當天登上舞台的EJAE表示：「真的非常感謝奧斯卡。從小成長過程中，人們曾取笑我喜歡K-pop，但現在我正用韓文歌詞唱歌，真的感到非常自豪。」然而在發表感言時，現場突然響起音樂並切換至廣告，發生了中斷感言的小插曲，引發網上不滿的聲浪。



對此，EJAE於17日補充了完整的得獎感言。她表示：「我原本想在舞台上向他們表達感謝。雖然中途被打斷沒能說出口，但我一定要對Rei Ami和Audrey姐姐說聲謝謝。她們把歌曲詮釋得非常出色，也是非常棒的人，我真的非常愛她們。」對一起在舞台上表演的夥伴表達了愛意。〈Golden〉也因為是首度入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的K-POP歌曲所以更具意義。

再次恭喜《Kpop 獵魔女團》奪得兩項大獎！！大家也有被這場表演給感動到了嗎？

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