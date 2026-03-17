《黑白大厨2》冠军崔康禄一年后回归《拜托了冰箱》！回归原因居然是女儿要他拿娃娃

15日播出的《拜托了冰箱since 2014》末尾，释出令人期待的消息——崔康禄厨师回归！金圣柱兴奋地说：「这位终於来了！夺冠后衣锦还乡！」

时隔约一年回归的崔康禄，也幽默透露这次回来的理由：「女儿叫我把娃娃带回去。」原来，在之前的新年特辑中，制作组为所有厨师准备定制娃娃，当时金圣柱就笑说：「崔康禄主厨！想拿娃娃就得再来一次，我们会等你！」



没想到，现场却出现新变化——安贞桓说：「赢了才能给他」，金风也在一旁附和：「很好的想法耶！」让崔康禄一脸惊慌，直呼：「没想到还会有这种方法！」



久违的回归，让观众纷纷留言：「终於回来了！呜呜」、「我一直在等崔康禄厨师」、「竟然来拿娃娃的啦」、「崔江禄厨师请长时间出演吧！拜托你固定出演吧」、「想看你在《拜托了冰箱》里看你做料理的样子」、「崔康禄在《黑白》获胜了 要重新和冰箱守门员对决一下」、「等了多久啊」、「竟然时隔一年」等，反应热烈不已。

这一集还邀请了演员Nana（林珍儿）与 Super Junior 曹圭贤作为嘉宾。预告中可以看到Nana和郑镐泳、朴恩影一起跳舞，气氛非常欢乐。而崔康禄将和哪位厨师对决？精彩对决让观众迫不及待期待播出！

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