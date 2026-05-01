新女团名为「KIRAKLE」？ JYP大举申请 4 大神秘商标引热议，Stray Kids、NEXZ 专属角色再进化！

K-pop 巨头 JYP 娱乐又有新搞作！近日被发现向韩国特许厅一口气申请多个神秘商标，其中「KIRAKLE」一词因注册类别特殊，被高度怀疑是继 NMIXX 之后，下一个即将震撼乐坛的新女团或小分队名称！

据悉，JYP 於上月23日大举提交了「KIRAKLE」、「TIRUMICO」、「CAPPUSIA」及「CHERYSHA」共四个韩、英双语商标申请。 经过详细拆解，这四个名字背后的「战略」各不相同：「CAPPUSIA」对应包类相关的第 18 类，「CHERYSHA」对应饰品等第 14、16 类，「TIRUMICO」则对应化妆品、App、饰品等第 3、9、14 类，均属於商品分类。

其中，KIRAKLE 是唯一被归类为「第 41 类（娱乐服务业）」的商标，因此，外界普遍认为 KIRAKLE 极有可能是新女团或小分队的名称。 JYP 娱乐此前曾在 2021 年 9 月申请「NMIXX」商标，约 5 个月后於 2022 年 2 月让该团正式出道。



JYP 的野心明显不只局限於音乐。 早於 2025 年上半年，官方已针对「DOUBLETHECAKE」、「dodree」、「D25」等多个品牌申请商标，涵盖化妆品、影音内容、服饰等多项产业类别。 当中「dodree」已证实於 2026 年 2 月，作为JYP旗下子公司 INNIT 娱乐的双人女子组合正式出道。



除了神秘新名字，旗下大热男团Stray Kids 及 NEXZ 的动向亦被「起底」：JYP申请了「SKZ」印刷品商标（第 16 类），被视为人气角色品牌 SKZOO 的后续延伸; 全球男团 NEXZ 的角色品牌「NEXZOO」此次申请了通讯及广播类别（第 38 类），令粉丝高度期待官方是否即将开设专属的广播或串流频道。





Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻