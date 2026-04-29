《黑白大厨3》震撼弹！5月开拍，个人战掰掰→餐厅对决正式登场

Netflix超人气料理生存节目《黑白大厨：料理阶级大战》第3季，确定要在5月中正式开拍啦！距离第2季1月13日结束才大概4个月，制作团队完全没在休息，速度超快。

《黑白大厨》是让米其林等级的「白汤匙」明星主厨，跟实力坚强但还不出名的「黑汤匙」素人厨师展开料理对决。 2024年9月推出第1季就直接爆红，成为韩国综艺史上第一个连续3周拿下Netflix非英语节目全球冠军的作品。 去年12月登场的第2季也不遑多让，连续2周夺冠。 节目捧红了权圣晙、朴恩影、尹男老、崔强禄、金度润、爱德华李等一票主厨，现在到处上节目。



第3季其实早就确定要拍，制作单位1月16日就开始招募参赛者。 不过这季跟之前很不一样——前两季是个人战，这次要改成「餐厅对餐厅」的团体战！参赛规则很严格：必须是同一家餐厅、平常就在一起工作的厨师，以4人一组的形式报名。 不能自己随便找人凑团，除非是同一品牌但不同分店，那就可以一起组队。 料理种类没有限制。

大家最关心的评审阵容也有变化。 前两季由白种元跟安成宰主厨搭档，凭著丰富的料理知识跟犀利的讲评稳住整季节奏。 但最近两人各自卷入争议，变数不小。至於制作团队，第3季依然由成功打造前两季的Studio Slam金恩智PD跟牟恩雪编剧再度联手。 金PD表示：「多亏全球观众对第2季的热烈支持，我们才有机会做第3季。 这次会以更新的内容跟更有趣的对决，努力满足大家对《黑白大厨》的期待！」



新赛制、新故事、评审会不会换人？ 《黑白大厨》第3季预计5月开拍，后续进度锁定Netflix就对了！

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