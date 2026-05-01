林智衍挑战穿越喜剧！《我的王室死对头》5月登陆 Netflix，当「朝鲜毒妃」遇上「财阀怪物」：这对疯批 CP 太犯规！

SBS 全新金土剧《我的王室死对头》确定将於 5 月 8 日由 Netflix 独家上线。 随著作品细节陆续公开，观众的期待感已冲破天际，无论是新鲜的题材和角色设定，还是制作团队口中的「第 0 顺位」最佳选角，都让本作被封为 2026 上半年必看之作！

朝鲜恶女误闯2026！「正一品禧嫔」变18线小明星

《我的王室死对头》全剧共 14 集，讲述被朝鲜恶女灵魂附身的无名演员 「申瑞莉」（林智衍/林智妍 饰），遇到被戏称为「资本主义怪物」的恶质财阀 「车世界」（许楠儁 饰），两个宛如童话反派的人物，展开一场前所未有的「相爱相杀」罗曼史。



故事始於朝鲜时代，正一品「禧嫔」姜丹心被污蔑为「妖女」，最终被赐毒药而死。 然而睁开眼后，她竟发现自己穿越到 2026 年的片场，变成了无名演员「申瑞莉」，还正在拍「毒药赐死」的戏份！





申瑞莉决心这一世绝对不要与男人扯上关系，偏偏遇到了跟她半斤八两的家伙——车世界，一个为了金钱与成功，连灵魂都可以卖给恶魔的男人。 申瑞莉决定将车世界当做「矛与盾」来利用，而车世界则彻底栽在了这个女人手里......



林智衍突破形象！「花叶扇巴掌」喜剧魂全开

导演与编剧一致认证，林智衍是女主角的不二人选。 申瑞莉是一个在严酷苦难中仍坚定支撑生活的强大人物，而林智衍特有的独特气质与坚毅形象，与该角色完美契合。



继《黑暗荣耀》的朴涎镇之后，林智衍再度挑战强烈反派角色，首次贡献破格喜剧演技：时而用花叶跟男主「互扇巴掌」，时而化身横扫电视购物频道的「完售女」，还有宛如历史人物金斗汉上身的戏份，游刃有余地消化剧中出现的多种喜剧桥段。 导演大赞林智衍的表演不仅痛快爆笑，更透过「古代人」的视角对现代道德进行辛辣嘲讽。



许楠儁魅力爆发！冷血财阀内心被融化

近期大势的 许楠儁 饰演冷血财阀车世界，他将恶名当作自己的光环来使用，是韩国财界公认的「可怕孩子」，但在遇到申瑞莉后，经历了意想不到的变化。 导演看中他独特的幽默感与男性魅力，预告他将与林智妍擦出最强火花。





华丽阵容与幕后强强联手

张胜祖饰演反派「崔文道」，他并非单纯的平面反派，而是拥有自身叙事背景和人性化魅力的敌对者，将为剧情增添紧张感。



金玟锡饰演住在瑞莉隔壁的就业准备生「白光男」，李世熙饰演顶级女演员、瑞莉的竞争对手「尹智孝」，「国民妈妈」金海淑则饰演瑞莉的奶奶「南玉顺」。 制作团队表示，这些生动的角色配合爆笑喜剧情节，绝对能为因生活而疲惫的现代人带来最强慰藉。



本作的幕后团队同样不容小觑，导演韩兑燮曾执导《青春应援Cheer Up》、《金牌救援：Stove League》， 编剧姜炫珠则曾执笔《灵魂伴侣》。 「朝鲜恶女」与「现代财阀」的极端碰撞，不仅止於荒谬闹剧，更透过幽默的对白，对逐渐被遗忘的「人性」抛出深刻提问。



《我的王室死对头》将喜剧、人文关怀与罗曼史融为一体，将於5 月 8 日周五晚间 9 点 50 分在SBS正式首播，海外观众可在Netflix同步收看。

▽预告片公开后已在韩网收获大量好评：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻