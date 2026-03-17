宠粉心意被偷走！NCT 渽民豪送 300 万礼券庆白色情人节，竟遭超市职员私自「抢先兑换」

男团 NCT DREAM 成员 渽民 在白色情人节展现了「历代级」的宠粉举动，於 14 日晚间向粉丝赠送了价值 300 万韩元的新世界礼券。 没想到，其中近三分之一竟遭 E-Mart 职员利用职权私自侵占。

为了与粉丝一同庆祝白色情人节，渽民於 14 日晚间透过 Bubble 平台，惊喜公开了 30 张面额 10 万韩元的新世界礼券电子序号（带有条码的图片），原意是让粉丝前往 E-Mart 门市，依先后顺序兑换成纸本礼券使用。



然而，隔日（15日）上午，当粉丝前往各地 E-Mart 门市准备兑换，却发现部份序号早在上午 10 点正式营业前，就已在「E-Mart 龟尾店」完成兑换。 消息传出后立即引发粉丝的愤怒，质疑是内部职员利用工作之便，在开门前私自霸占了渽民送给粉丝的礼物。

随著抗议电话涌入龟尾店，社群媒体上出现疑似当事人的帐号表示：「我和熟人一起在龟尾店使用了 9 张，是我考虑不周，请停止投诉，我会把条码刷掉后传上来。」该贴文虽声称「职员已被解雇」，但经确认并非事实。



新世界集团随即展开内部调查，证实龟尾店职员确实先行私自使用了 30 张礼券中的 9 张（共 90 万韩元）。 至於其余 21 张的使用流向，目前仍在进行追加调查中。

新世界集团对外发表道歉声明，表示：「对於造成顾客不便深感抱歉，将根据调查结果依公司标准与原则严正处置。 未来为防止类似事件再次发生，将强化礼券发放及兑换的管理流程。」

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