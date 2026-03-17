李美珠在自家阳台「烤两块肉」竟被狙！网批：不顾邻居感受 vs 护航：过度干涉隐私

女团 Lovelyz 出身的 艺人李美珠近日在个人IG上传了一张在阳台烤五花肉的认证照，意外掀起「居住礼仪」的舆论风暴。 比起照片中仅放了两块肉的惊人小食量，网友更针对在共同住宅阳台烤肉的行为本身，展开了激烈的唇枪舌战。

美珠於 15 日在 SNS 分享名为「题目：在阳台」的照片，画面中她的小烤盘上仅放了两块五花肉、半片香菇与几粒大蒜。 这份极简食谱起初引来亲友吐槽，美珠亲姐姐笑称：「连油都榨不出来，看了真火大。」友人甚至开玩笑说以为她「正在洗烤盘」。 对此美珠解释，是因担心室内残留味道且怕烤焦，才选择在阳台少量多次地烹饪。



然而，照片在网路社群扩散后，焦点从「食量」转向了「共同住宅礼仪」。 部份网友批评称，烟雾与气味会经由通风口或窗户飘入邻居家，美珠的行为无异於将气味困扰转嫁给邻居：「自己家怕臭，难道邻居家就不怕吗？」、「家里有厨房为何不用？」、「在现在这种社会氛围下，阳台烹饪是种很失礼的行为」。

针对批评声浪，另一派支持者则认为反应过度，纷纷表示：「在自家阳台偶尔吃东西都要被审查，也太过分了」、「只是暂时烤少量食物，感觉不会有很大气味」、「感觉是过度限制在个人空间的自由」。



实际上，「楼层间气味」已成为继噪音之后，韩国住户间引发冲突的主要导火线。 上个月就曾有住户抱怨楼上邻居在阳台晾晒大量鱼干产生恶臭，一度引发论战，显示大众对共同住宅的气味管理敏感度日益提升。

依据现行韩国法律，要禁止在自家阳台烤肉并非易事。 虽然民法规定屋主有义务避免恶臭损害邻里权益，但在法理上，很难将一般的「烤肉味」界定为法律意义上的「恶臭」。 因此，这类纠纷目前大多仅能停留在住户间的道德呼吁，难以透过公权力介入解决。 这场由两块五花肉引发的讨论，也再次反映出韩国社会对於共同住宅居住规范的重视与矛盾。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻