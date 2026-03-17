朱智勋、河智苑《权欲之巅Climax》开播！「土汤匙检察官」为复仇娶「大明星」，首播收视2.9%开红盘

喜欢看狗血又带感的权斗剧吗？那这部全新上档的韩剧绝对要追！由两大演技派巨星河智苑、朱智勋强强联手的《权欲之巅Climax》，昨天（16日）正式开播，第一集就开出2.9%的亮眼收视，话题性十足！

首集就火力全开，描述因为父亲蒙冤而决心复仇的「土汤匙检察官」方泰燮（朱智勋 饰），发现检察体系根本是被血统和权力掌控的封闭圈子。为了爬到更高位置，他选择了一条最戏剧化的捷径——与顶级女星秋尚雅（河智苑 饰）结婚，瞬间成为媒体焦点！



这对看似梦幻的「检察官与大明星」夫妇，实际上却是各怀鬼胎。当光鲜亮丽的外表褪去，两人之间因为不同的欲望和算计，关系开始出现了微妙的裂痕。另一方面，商界巨头WR集团内部，继承人权钟旭（ （吴正世 饰）与实权人物李亮美（车珠英 饰 ）之间的权力斗争也正悄悄白热化。

不只如此，在演艺圈和财经界都有庞大影响力的李亮美，更与正准备角逐大位的南惠勋市长关系匪浅。敏锐的方泰燮察觉到这两股权力轴心之间似乎有暗流在涌动，为了扭转自己的命运，他决定豪赌一把，竟直接杀到WR饭店，当场撞破南惠勋的密会现场！这个大胆的举动，也将整个权力游戏推向高潮。



《权欲之巅Climax》由朱智勋、河智苑领衔主演，再加上吴正世、车珠英、Nana等实力派演员全员到齐，阵容堪称黄金级别。剧情将政治、财阀、娱乐圈三大势力交织成一张巨大的权力网，深刻描写人们在争夺权力顶峰时的贪婪与挣扎。随著方泰燮的野心逐渐膨胀，他与周围人物的利害关系将如何剧烈碰撞，势必成为接下来的最大看点。想看成人的世界有多残酷、多现实？

此外，《权欲之巅Climax》逢星期一、二晚10点半上线，即上Viu收看！

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