《神与律师事务所》首播高开！柳演锡落魄律师撞鬼，被许城泰附身法庭暴走

由柳演锡和李絮主演的全新韩剧《神与律师事务所》已於Viu首播，凭藉「灵异+律政」的独特设定与柳演锡「一人分饰多角」的破格演技，首周即以亮眼成绩强势起跑！根据韩国尼尔森收视调查公司数据，第1集全国收视率达6.3%、第2集更刷新自身纪录冲上8.7%，一举夺得同时段收视冠军宝座。接下来为你整理了这部爆款韩剧的首播剧情以及网上热讨，观众们记得到Viu追看。

求职不遂 自立门户竟撞鬼

《神与律师事务所》首集以明快节奏交代了主角申二朗（柳演锡 饰）的悲惨处境。因曾任检察官的父亲10年前卷入案件，他在大型律师事务所求职屡屡碰壁，甚至在太白律师事务所面试时遭王牌律师韩娜贤（李絮 饰）羞辱。为了生存，二朗决定自行创业，在破旧的玉泉大楼租下办公室——他做梦也没想到，这里曾是巫堂作法的地方。



迁入后二朗偶然点燃抽屉里发现的神秘香枝，从此开始看见亡者。第一个找上门的，是缠著他要查明身份的鬼魂李康枫（许城泰 饰）！这只鬼魂只要闻到喜欢或讨厌的东西就会激动，甚至直接附身在二朗身上，做出种种荒唐举动，而二朗本人对此毫无记忆。在神父的帮助下，二朗得知：只要知道鬼魂的名字和出生日期，就能恢复其记忆。他最终确认这只缠人的鬼魂，正是委托人金敏珠（金施恩 饰）因医疗过失而丧生的丈夫李康枫。

尽管一度犹豫是否要接这宗收不到委托费的鬼魂案件，但看著金敏珠哭诉女儿因失去父亲而封闭自我，二朗最终还是无法袖手旁观——因为他比谁都清楚，父亲含冤而死的痛苦无人倾听是甚么滋味。

就在真相被掩盖、金敏珠准备以低价与医院达成和解之际，二朗根据李康枫提供的线索，成功揭露对方律师的私下交易，扭转局面并正式提起诉讼。

法庭爆笑名场面 律师被鬼附身大出丑

首集高潮位莫过於首次庭审！二朗的对手律师，正是当初羞辱过他的韩娜贤。为了胜诉，韩娜贤不择手段，不仅翻出李康枫曾是黑道成员的过去，甚至捏造他虐待女儿的虚假指控，意图抹黑死者形象。

在一旁观战的李康枫魂魄怒不可遏，当场附身在二朗身上，只见原本斯文的二朗瞬间脸颊通红，操著粗鲁的忠清道方言飙骂，甚至向前冲撞；然而下一秒却被韩娜贤伸脚绊倒，狼狈摔倒在地，被泼了一身水才清醒过来。恢复神智的二朗发现自己大字型躺在法庭中央，当场哀号：「我真的好讨厌当看得见鬼的律师！」经此一役，二朗决定回到事务所烧毁所有符咒，以杜绝与亡魂沟通，此时李康枫女儿突然身体不适，二朗将其送到医院，并要求李妻交代亡夫一切，助其迎接对方律师的攻击。

二朗从护士口中得悉李康枫案中的关键证物——电脑硬碟被送到二手市场，他立即与李康枫赶往现场，竟误闯毒品交易基地；韩娜贤佯装成检察官到场搜查，无奈与二朗一同被收押，此时李康枫再次附身二朗，一秒切换至当年叱吒风云的黑帮状态，轻松打倒眼前的混混们后又瞬间晕倒，韩娜贤本想砸烂电脑硬碟，可是想到适才二朗对她的保护，最终无法下手，二朗赢了漂亮的一仗，也为后续剧情埋下精彩伏笔。

网民激赞柳演锡演技大爆发

柳演锡在首集展现了多层次演技：从路边无法无视卖菜老奶奶的温暖律师，到被鬼魂吓到躲在桌下、甚至逃到教会祈祷的胆小模样，再到为弱者挺身而出的坚定信念，特别是他被附身时瞬间切换为粗犷大叔的方言演技，更被喻为演技派对的开场骚！不少网友对於他的表现给予高度评价，指他「以多变面貌丰富了角色」、「柳演锡演喜剧太有感了」、「剧情好新鲜，完全没冷场」；亦有人大赞他的演绎极具层次：「从温暖的人性美，到看见鬼魂时惊慌失措的喜剧魅力，以神乎其技的演技来回穿梭」。



学IVE跳舞 拜访巫师做功课

随著剧集热播，柳演锡近日分享了更多拍摄幕后故事。他透露剧中他将被女团练习生、天才科学家、小孩等各种灵魂附身，每一集都是全新挑战；其中最引人注目的，莫过於将化身「前女团出身的高中生」，需大跳K-Pop舞蹈，柳演锡笑言特地花了两个月排舞，还仔细研究女团IVE的MV，连结尾动作都不放过。

为了演好被附身的状态，他也做了大量功课！曾拜访巫师、收看声称「鬼上身」的影片，以研究被附身者的神态与肢体语言，他形容这个过程并不容易，但也让他的表演更加立体真实！他更会在片场反覆观察饰演该角色的配角演员，甚至聆听他们的录音档，抓住说话节奏与习惯动作。他形容这次拍摄「从头到尾都很新鲜」，因为每一次附身都是全新的挑战。

李絮冷血律师气场全开

曾以《模范的士》让观众留下深刻印象的李絮，这次化身为了胜诉不择手段的王牌律师韩娜贤。首集中她以犀利辩论营造法庭紧张感，与柳演锡针锋相对的对手戏火花十足！剧中她不仅在面试时羞辱二朗，更在首次庭审中使出抹黑手段，展现角色冷酷无情的一面，有网民指她「气场全开」：「彷佛看到了《模范的士》姜荷娜」、「她就适合演女强人」、「韩娜贤应该也有自己的故事」。

李絮日前出席制作发布会时，对新剧信心满满。她表示《神》剧适合一家大小观看，相信能带给观众新鲜的观剧体验。对於同时段剧集收视竞争激烈，她与柳演锡都表示没有压力，认为观众有选择是好事。



黄金配角许城泰客串引爆话题

《神与律师事务所》集结多位实力派演员助阵，为剧情增添丰富层次，《鱿鱼游戏》许城泰特别客串首集冤死鬼魂李康枫，粗犷又带有喜感的演出，与柳演锡被附身后的暴走场面相得益彰，成为首集最大亮点。后续阵容同样令人期待：金美卿饰演二朗母亲，对儿子突然能看见鬼魂的能力充满担忧；郑胜吉饰演从巫师转为神父的人物，负责引导亡灵升天；孙汝恩则饰演二朗姐姐，始终支持著弟弟的选择。



《神与律师事务所》逢星期五、六晚上在Viu上架，香港观众亦可一并收看更多热播韩剧及韩综，包括《权欲之巅 Climax》、《天下面包：Bake Your Dream》 、《放学后戏剧班》 ，以及由柳演锡主持的《只要有空，4》 ，紧贴最新韩风。

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