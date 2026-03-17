朱智勳、河智苑《權慾之巔Climax》開播！「土湯匙檢察官」為復仇娶「大明星」，首播收視2.9%開紅盤

喜歡看狗血又帶感的權鬥劇嗎？那這部全新上檔的韓劇絕對要追！由兩大演技派巨星河智苑、朱智勛強強聯手的《權慾之巔Climax》，昨天（16日）正式開播，第一集就開出2.9%的亮眼收視，話題性十足！

首集就火力全開，描述因為父親蒙冤而決心復仇的「土湯匙檢察官」方泰燮（朱智勛 飾），發現檢察體系根本是被血統和權力掌控的封閉圈子。為了爬到更高位置，他選擇了一條最戲劇化的捷徑——與頂級女星秋尚雅（河智苑 飾）結婚，瞬間成為媒體焦點！



這對看似夢幻的「檢察官與大明星」夫婦，實際上卻是各懷鬼胎。當光鮮亮麗的外表褪去，兩人之間因為不同的慾望和算計，關係開始出現了微妙的裂痕。另一方面，商界巨頭WR集團內部，繼承人權鐘旭（ （吳正世 飾）與實權人物李亮美（車珠英 飾 ）之間的權力鬥爭也正悄悄白熱化。

不只如此，在演藝圈和財經界都有龐大影響力的李亮美，更與正準備角逐大位的南惠勳市長關係匪淺。敏銳的方泰燮察覺到這兩股權力軸心之間似乎有暗流在湧動，為了扭轉自己的命運，他決定豪賭一把，竟直接殺到WR飯店，當場撞破南惠勳的密會現場！這個大膽的舉動，也將整個權力遊戲推向高潮。



《權慾之巔Climax》由朱智勳、河智苑領銜主演，再加上吳正世、車珠英、Nana等實力派演員全員到齊，陣容堪稱黃金級別。劇情將政治、財閥、娛樂圈三大勢力交織成一張巨大的權力網，深刻描寫人們在爭奪權力頂峰時的貪婪與掙扎。隨著方泰燮的野心逐漸膨脹，他與周圍人物的利害關係將如何劇烈碰撞，勢必成為接下來的最大看點。想看成人的世界有多殘酷、多現實？

此外，《權慾之巔Climax》逢星期一、二晚10點半上線，即上Viu收看！

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