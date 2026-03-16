韩国顶级猛男秀「TOUCH FIVE」首度登台

在韩国的《TOUCH FIVE》猛男秀终於宣布海外的第一场演出将火热「袭台」！欧巴们将於2026年4月23到26日在台北演出，要感受韩国最新、最撩、最诱惑的猛男秀演出，大家可别错过这次机会，门票现已启售！

三开门冰箱身材！定义猛男秀新高度！《TOUCH FIVE》之所以在竞争激烈的韩国猛男秀中脱颖而出，关键在於其「视觉压迫感」。团员们不只拥有专业舞技，身材更是极致的「野性美学」——肩膀宽度被韩网疯传为「三开门冰箱」，厚实的胸襟与完美倒三角比例，让观众在开场瞬间便能感受到极致的视觉冲击。表演曲目结合了时尚与禁欲感，从经典的「浴室湿身诱惑」到「狂野重机挑逗」，每一幕都精准击中你的感官神经。

不只是眼睛看加上姨母笑！欧巴就在你身边！有别於传统舞台的距离感，《TOUCH FIVE》最厉害的是其撩动人心的零距离感官飨宴。表演过程中，欧巴们会以极具渲染力的肢体律动，在观众席间穿梭撩拨，让你近距离感受汗水与肌肉的真实震撼，体会最直观、最令人脸红心跳的沉浸式互动。台北场次更提供每场50名的特别拍照互动福利加价购！这也是《TOUCH FIVE》欧巴们首次来到台湾演出要送给大家的特别礼物！快来让欧巴当你的一日男友吧！

虽然在韩国，猛男秀的演出仅限女性入场观看，但本次『2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》』系列演出增加了不限性别的场次，让男生也同样能够体验猛男秀的火热舞台所带来的冲击体验！『2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》』门票已於3月16日中午12:00启售，从4月23日到26日一连四天，将为台湾观众们带来共6场演出！票价分别为新台币2880、3680、4280与4880元，更多售票详情，请锁定OCT.entertainment官方社群专页。

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演出日期:

2026/4/23 (四) 19:30（女性ONLY）

2026/4/24 (五) 19:30（女性ONLY）

2026/4/25 (六) 15:00（男女不拘）19:30（女性ONLY）

2026/4/26 (日) 15:00（女性ONLY）19:30（男女不拘）



演出票价

VVIP神级宠爱席 NT$4,880

VIP火热观赏席 NT$4,280

A区心跳加速席 NT$3,680

B区诱惑观赏席 NT$2,880

VVIP限定福利

每场 VVIP可於售票页面加购合照福利

每场限定50名

演出地点｜A11 6F信义剧场Legacy Max

开卖时间｜3月16日(一) 12:00

购票连结｜https://octent.kktix.cc/events/180747c5

提供：OCT.entertainment

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