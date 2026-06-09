虽然《第二个信号》播出卡关，双主演戏外交情依旧！金憓秀暖送咖啡车，应援李帝勋新剧《胜诉有希望》

还是希望《第二个信号》能早日和大家见面啊！虽然作品目前仍处於播出未定的状态，但金憓秀与李帝勋的好交情依旧没有改变。

李帝勋近日在个人 IG 分享金憓秀送到拍摄现场的咖啡车照片，并写下：「憓秀前辈♥我会好好享用、充满力量继续拍摄的！」字里行间藏不住满满感动。



金憓秀也特别送上应援讯息：「工作人员、演员们，炎热天气里请稍微消消暑。」并写下「为李帝勋演员的SBS新剧《胜诉有希望》应援」，展现两人多年来不变的好交情。李帝勋也回应：「真的真的非常感谢！」还手拿饮料留下认证照，气氛相当温馨。



事实上，李帝勋与金憓秀去年才一起完成《第二个信号》的拍摄工作。作为2016年人气神剧《Signal 信号》睽违10年的续作，《第二个信号》自制作消息公开以来便备受剧迷期待。尤其金憓秀、李帝勋与赵震雄再度合作，更让不少观众直呼是满满的回忆杀。该剧已於去年8月完成拍摄，不过后续因赵震雄相关争议影响，播出计画目前仍待进一步确认。



另一方面，李帝勋目前正投入新剧《胜诉有希望》的拍摄工作，与贺营搭档合作；金憓秀则将与金智勋、曹汝贞及金宰澈共同主演黑色喜剧《现在不是出轨的问题》。两人都将透过新作品与观众见面，也让不少粉丝更加期待他们接下来的全新演出。



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