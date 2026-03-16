「涉嫌违反兵役法」宋旻浩延后首场审判，却现身电影VIP试映会！韩网狂酸：完全不看眼色、厚脸皮

WINNER 成员宋旻浩因涉嫌服役不当被移送审判，但他近日却现身电影VIP试映会，引发热议。

据网路社群消息，本月13日，宋旻浩前往首尔 COEX Megabox 电影院，出席电影《方法演技》VIP试映会。当天他戴著帽子和口罩低调现身，据悉他与主演李东辉平时是好朋友，此行主要是为了给好友应援。虽然他没有在照片墙等正式场合亮相，但不少网友认为，即使是以个人身份参加，也不太妥当。

原本宋旻浩的首场庭审预定在本月24日举行，但他的律师团队申请延后，现已改至下月21日进行。宋旻浩被指控自2023年3月起，以社会服务要员身分在首尔麻浦区公共设施服役期间，经常无故旷职、早退，甚至被指工作态度敷衍。当时YG娱乐解释：「病假是延续服役前就开始的治疗，其余休假也都是依规定使用。」不过，与他同事的社会服务要员接连提出补充证词，使事件持续扩大。



警方调查时，宋旻浩大致承认离开工作岗位等嫌疑。根据检方公诉内容，他在整体服役期间约四分之一时间未正常上班，累计无故旷职102天，就连负责管理的监督人员A某也被指控知情却放任不管。此事一出，也迅速在韩网引发讨论。

宋旻浩仍现身活动的消息曝光后，网友反应相当激烈，韩国网友留言表示：「看到审判推迟一个月还去参加试映会，真的很无语，到现在还不剪头发是传奇」、「审判爲什么还要推迟」、「完全不看大众眼色，真不像话」、「人际关系虽然没有正确答案，但是邀请正在自我反省的公衆人物真的是互相帮助的事情吗」、「WINNER 其他成员很可怜」、「爲什么那么厚脸皮」、「要重新去服役吧」、「用负面新闻来宣传电影吗」「真的不看眼色耶！那我也不看了」等，讨论热度持续发酵。



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