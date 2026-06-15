刘在锡＋张恒俊＋尹钟信神级MC组合诞生！《Happy Together》未播先轰动，0集影片一天突破60万观看

KBS2全新综艺《Happy Together－因为不是一个人所以更好》公开了由「国民MC」刘在锡、《王命之徒》张恒俊、歌手尹钟信组成的梦幻谈话阵容，三人的超强默契也提前掀起热烈关注。

在节目首播前公开的《与Happy Together共存的男人们，黑框眼镜三人组首次公开》第0集影片，短短一天内观看次数便突破60万次。

将於7月10日首播的《Happy Together－因为不是一个人所以更好》（以下简称《Happy Together》），是一档由「倾听人的刘在锡、倾听故事的张恒俊、倾听音乐的尹钟信」携手主持的故事型音乐选秀节目。他们将透过倾听各种「人生队友」的故事与和声，展开一场结合音乐与人生叙事的旅程。



这也是自2001年至2020年间陪伴观众长达20年的《Happy Together》，时隔6年后所展开的回归企划。

其中，13日透过《Happy Together》官方YouTube频道公开的影片中，三人畅聊彼此20多岁时的恋爱故事，甚至还上演对「千万票房导演」张恒俊的集体调侃。毫无保留的传奇级谈话内容，带来满满笑点并引发热烈讨论。

谈到为何选择《Happy Together》作为自己在成为「千万导演」后回归综艺的首部作品时，张恒俊笑说：「钟信曾问我『我们到底要做什么？』其实我也不知道，就是相信在锡跟著走而已。」



久违地被迫成为团队老么的刘在锡，也展现出不同以往的趣味魅力。他不仅细心处理两位哥哥繁复的咖啡点单，甚至连自助取餐都一手包办。

不过刘在锡也不忘反击表示：「其实这两位哥哥都是我在综艺圈培养出来的，钟信哥甚至是我亲手『洗』出来的。」对此，尹钟信立刻接话：「你洗得太勤了，害我都长癣了。」机智回应让现场笑声不断。

此外，三人在首次录影前也谈及对舞台的期待。《Happy Together》是一档倾听两位以上「人生队友」歌声与故事的音乐选秀节目。

张恒俊开玩笑表示：「在锡负责主持，我负责看热闹，钟信负责评审就好。」刘在锡则说：「很好奇会出现什么样的故事。比起最棒的歌声，我觉得这些人的人生故事更重要。」



尹钟信也展现资深选秀评审的一面表示：「节目一定要有『听故事的乐趣』。当歌曲背后有故事时，歌声就会更加令人感动。」进一步提高观众对节目中各种「人生队友」故事的期待。

在长达约30分钟的0集影片中，刘在锡、张恒俊、尹钟信以源源不绝的话题与完美的接话默契，展现出传奇级化学反应，也让观众对三人携手打造的《Happy Together》更加期待。

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