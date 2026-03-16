看《订阅男友》注意到约会经理刘寅娜！一定要回头追《鬼怪》跟《触及真心》保证不吃亏

Netflix热门韩剧《订阅男友》中，Jisoo与众多男神同框成为最大看点之外，APP中的美女约会经理「刘寅娜」也是俏皮又可爱，自然散发的成熟魅力与谈吐更是吸引了一大票观众。

故事讲述因现实生活而感到疲惫的网漫PD徐未来（Jisoo 饰），透过「虚拟恋爱模拟服务」订阅并体验恋爱所展开的浪漫喜剧。而在接触这款《订阅男友》的APP时，约会经理人「刘寅娜」一登场就十分抢眼，未主角介绍环境和安排约会，甚至变出梦幻空间和华丽的换衣间，有趣的谈吐也令人印象深刻。



刘寅娜表示，因为这个角色拥有超能力，所以拍摄过程非常愉快有趣。这也是她继《雪降花》之后第二次与Jisoo合作，她表示：「我们非常欣赏彼此，所以合作起来非常有默契。」Jisoo也表示，与刘寅娜一起拍摄非常自然舒适，连导演都对两人的互动感到惊讶。此外，刘仁娜还透露，因为电视剧《鬼怪》的摄影师也在片场，所以她感到更加轻松愉快。



如果因为追《订阅男友》而好奇「刘寅娜」的观众，我也推荐大家可以去追《孤单又灿烂的神—鬼怪》跟《触及真心》！！



《孤单又灿烂的神—鬼怪》中，刘寅娜饰演美丽又动人的炸鸡店老板「Sunny」，看似高冷但实际上却心地善良。而她与李栋旭饰演的阴间使者简直绝配，两人在剧中CP感满满外，每次互动都能抓紧观众们的心，两人的感情推拉相当有趣。





之后就紧接著推出了《触及真心》，由刘寅娜和李栋旭主演，完全就是转世后再次相逢的概念，



故事讲述因爆出与财阀三世的绯闻而演艺事业开始走下坡路的顶级女演员吴真心/吴允书（刘寅娜 饰），为了出演知名编剧的电视剧《爱情总是让人痛》，於是到首尔最厉害的Always奥维兹律师事务所的权正禄律师（李栋旭 饰）那里伪装求职当他的秘书，因而发展出一段顶级女演员与龟毛律师之间隐密的办公室恋情故事。



当时这部剧可以说是圆满了许多CP粉的心愿，两人真的太般配了！TAT



没看过的话，推荐你可以去追一下喔！保证不吃亏～。

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